Cemil Tugay: Aydın Erten’in mirası namus borcumuzdur

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten’in ölümünün 25’inci yılı nedeniyle Gültepe Toros Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Konak Belediyesi ve İzmir 68’liler Platformu tarafından düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Orhan Polat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İzmir il yöneticileri, CHP İzmir eski milletvekilleri Musa Çam, Tacettin Bayır, Atila Sertel, Sabri Ergül, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir 68’liler Kuşağı Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, Gültepe Kentsel Değişim Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Yılmaz, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge temsilcisi Mehemt Şakir Örs, belediye meclisi üyeleri, Erten ailesinin mensupları ve yurttaşlar katıldı. Törende konuşmacılar Erten’in yürüttüğü emek mücadelesi üzerinden önemli mesajlar verdi. Konuşmaların ardından Aydın Erten’in mezarına karanfil bırakıldı.

“EMEK MÜCADELESİNİN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Gültepe’deyiz. İzmir’in emek, demokrasi ve devrim mücadelesinin yapıldığı en önemli merkezlerinden birindeyiz. Aydın Erten Gültepe halkının liderlerindendir. Bu mahallenin evladı ama mücadelede öne çıkmış, kendini feda etmiş birisidir. Hepimiz için onu hatırlamak önemli bir görev. 25 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Ama hayat hikâyesine baktığınız zaman anlıyorsunuz ki mücadele ve hizmet etmekten büyük onur duydu. Siyasi görevlerinden uzaklaştırıldığı, yasak getirildiği zaman aslında gerçekten öldürüldü. Bu düzen, bugün de insanları görevden uzaklaştırma, halkından koparma yöntemiyle mücadele gücünü elinden alarak öldürebiliyor” dedi.

“AYDIN ERTEN’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

12 Eylül’den sonra bu ülkede başka bir sayfa açıldığını belirten Başkan Tugay, “Bizler bu dönemin siyasetçileri aslında bir köprüyüz. Türkiye’yi bundan sonraki geleceğe Aydın Erten gibi düşünerek, mücadele ederek, o cesaretle mi taşıyacağız, yoksa bir şeylere teslim mi olacağız? Buna karar verecek olanlarız. Ben yüreğimde, aklımda tercihimi ait olduğum insanlardan yana kullandım. Şu anda da onun mücadelesini veriyorum. Aydın Erten gibi insanların, bu büyük insanların partisinde siyasetçi olmak, onların şehrinde belediye başkanı olmak, onun nefes aldığı topraklarda nefes alabiliyor olmak bizler için bir onurdur. Aydın Erten’e İzmir’e, Gültepe’ye kattıkları, halka verdiği umut, CHP örgütüne verdiği ilham ve inanç için, var olduğu, onurlu duruşu, insanlığı için çok teşekkür ediyorum. Bıraktığı mirası onurla taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Bu bizim namus borcumuz” ifadelerini kullandı.

“DİRENİŞÇİ RUHUN SİMGESİYDİ”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise “Bazı insanlar vardır, sadece yaşadıkları döneme değil geleceğe de iz bırakırlar. Biz bugün böyle bir insanın anmasındayız. Aradan çeyrek yüzyıl geçse de bugün burada halkın başkanı Aydın Erten’i saygı ve sevgiyle anıyoruz. O yaşamın içine, belediyeciliğin temeline halkı yerleştirdi. Boyun eğmeyen direnişçi ruhun simgesiydi. Bizler bugün o değerli mirasın izinde yürüyoruz” dedi.

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, “Yoldaşımız, ağabeyimizi 2000 yılında maalesef kaybettik. Onun aramızdan gidişi sadece bedeniyle oldu. Aydın Erten halen burada, sokaklarımızda, Gültepe’de, Konak’ta yaşamaya devam ediyor. Aydın Erten sadece bir belediye başkanı değil, halkla birlikte yürüyen bir liderdi. Başkan koltuğundan çok halkın arasında olmayı, yoldaşlık etmeyi seven biriydi. Onun adı güven ve umut demekti” diye konuştu.

“AYNI İDEALLER İLE BÜYÜDÜK”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da, “Biz onun bıraktığı yerden mücadeleye devam eden neferleriz. CHP geleneklerine bağlı olarak, Aydın Erten’in mirasını geleceğe taşıyoruz” dedi.

CHP İzmir eski Milletvekili Sabri Ergül ise, “Aydın Erten ile beraber çok eylemde bulunduk. Ben ona ağabey derdim. Aydın önderdi. İyi bir yurtsever, iyi bir solcuydu” diye konuştu.

Aydın Erten’in yeğeni Ceren Erten de, “Benim için bir belediye başkanı, devrimci değil, öncelikle amcamdı. Ailemizde herkes idealistti. Her zaman çok güler yüzü olan, sıcak bakışları olan biriydi. Biz de aynı ideallerle büyüdük” ifadelerini kullandı.

“HALKIN İÇİNDEYDİ”

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, “Sosyal demokrasinin, emek mücadelesinin bir temsilcisiydi Aydın Erten. Mücadelesi hepimizin mücadelesi olmalıdır. Aydın Erten Türkiye için bir değerdir” dedi. Gültepe Kentsel Değişim Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Yılmaz da, Erten’in sadece belediye başkanı olmadığını, aynı zamanda bir devrimci olarak yaşadığını ifade etti.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Orhan Polat, “Bugün 25 yıldır değişmeyen bir aşkla bir yiğidin mezarının başındayız. Mücadelemizin aydın yüzü Aydın Erten’i anıyoruz. Onun derdi halkının elektriğe, ucuz ekmeğe çabuk ulaşmasıydı, halkının yoksulluktan kurtulmasıydı” diye konuştu. Polat ayrıca cezaevindeki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun mektubunu da okudu.

Aydın Erten’in arkadaşı Nimet Haytabay ise “Aydın’ı anlatmak o kadar kolay değil. O dönemlerde biz geceleri eve gitmiyorduk. 73-74 seçimleri kolay kazanılmadı. Parti üyelerinin emeği çok büyüktür” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN TESLİM OLMADI”

İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu da, “Aydın Erten çok güzel türkü söylerdi, çok güzel ilişkiler kurardı. Top da oynardı. Fazla gol yediğinde de maçı iptal ederdi. Bu onun tarzıydı. Ama iş politikaya, iş Gültepe’ye geldiğinde Aydın Erten tutulmaz bir aslandı. Aydın Erten hiçbir zaman için hiçbir şartta teslim olmadı” dedi.

İzmir 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen ise, “Adı gibi aydınlık, yiğit bit halk adamıydı ve o halkın emrinde halk belediyeciliği örneği sundu bize” ifadelerini kullandı.