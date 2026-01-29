Cemil Tugay, Balkan şehirleriyle iş birliği zirvesine katıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 12:03:00
İZMİR / Cumhuriyet
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balkan şehirleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen 5’inci B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesine katıldı.

Balkanlar'daki yerel yönetimleri bir araya getirmek amacıyla 2021 yılında kurulan B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın 5. Yıllık Zirvesi, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde yapıldı. Zirveye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Zirvede şehrimizin misyon temelli, inovasyon odaklı yerel yönetim modelini uluslararası kamuoyuyla paylaşma fırsatı bulduk. Ayrıca zirve kapsamında  belediye başkanları ve heyetleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdik; şehirlerimiz arasında olası işbirliği seçeneklerini değerlendirdik” dedi.

