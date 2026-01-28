'Milletin İradesi' Bağcılar'da... Özgür Özel'den direnen Migros işçilerine destek: 'İşçinin hakkını vermeyen bizi karşısında bulur'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanı ve yetkilinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor.

Söz konusu mitinglerin bu hafta İstanbul'daki adresi Bağcılar oldu.

Yurttaşlar miting için alanda toplanırken, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun mektubunu aktardı:

"Bağcılar’ın güzel insanları, benim can hemşerilerim… Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, güzel yüzlü çocuklarım, cesur gençler… Sizleri çok özledim. Her birinize hasretle sarılıyorum. Sizleri çok seviyorum. 10 aydır birbirimizden ayrıyız. Bizi ayıranların niyeti aramıza duvarlar örmek, aramızdaki gönül bağını koparmaktı. Ama başaramadılar. Onlar bizi ayırmaya çalıştıkça, biz birbirimize daha da yakınlaştık. Bu ayrılık birliğimizi, dayanışmamızı, sevgimizi perçinledi. Mücadelemizi, umudumuzu, cesaretimizi büyüttü. Bağcılar, bizi çalışkanlığımızla tanır. Kimseyi ayırmadan, partizanlık yapmadan, yalnızca vatandaşa hizmet etmek için çalıştığımızı Bağcılar çok iyi bilir.”

“DARDA KALANIN, ZORDA OLANIN HEP YANI BAŞINDA OLDUK”

“İstanbul’a rekor düzeyde metro kazandıran yönetim olarak, Bağcılar’da ulaşımı kolaylaştıracak çok önemli adımlar attık. Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın Yıldız-Mahmutbey arasını açtık. Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nı hizmete açtık. Yine Bağcılar'dan geçecek olan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı çalışmalarını hızlandırdık. Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı'nın çalışmalarını başlattık ve hızla devam ediyoruz. ‘İstanbul Yenileniyor’ kapsamında başladığımız kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ‘Bağcılar Kiraz Evler Dönüşüm Projemizi’ tamamladık, evleri hak sahipleriyle buluşturduk. Bölgesel İstihdam Ofisimizle işverenlerle iş arayanları bir araya getirdik, istihdama katkı sağladık. Çocukları, gençleri, emeklileri, emekçileri, hiçbir zaman unutmadık. Darda kalanın, zorda olanın hep yanı başında olduk.”

“KENDİ ÇOCUKLARINIZDAN UTANIN”

“İBB tarihinde ilk kez öğrenci yurtları açtık. Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nu gençlerimizin hizmetine sunduk. İBB tarihinde ilk kez kreşler açtık. Bağcılar’da 3 kreşimizi hizmete sunduk. Çocuklarını gönül rahatlığıyla İBB kreşlerine bırakan anneler de çalışma hayatına katılma fırsatı bulabildiler. Kreşler açıyoruz; çünkü bizim amacımız, ailelerinin gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm çocuklarımızın okul öncesi eğitim alarak hayata en iyi biçimde hazırlanmalarını sağlamak. Cumhuriyet, öncelikle çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Cumhuriyet, her şeyden önce, eğitimde imkân ve fırsat eşitliği demektir. 25 yıl boyunca tek bir kreş bile açmamış olan zihniyet, çocuklar için bile eşitliğe, adalete tahammül edemiyor. Onun için de ilk günden beri bize kreş yaptırmamak, yapılanları kapatmak için uğraşıyorlar. Bugün de çocuklarımız ve İBB kreşleri üzerinden kirli bir siyaset yapmaya çalışanlara tek bir sözüm var: Utanın, utanın; kendi çocuklarınızdan utanın.”

“ÇOK KÖKLÜ BİR ADALET DEVRİMİ YAPACAĞIZ”

“Sevgili dostlarım; biz ne yaptıysak, İstanbul adil bir şehir olsun, milletin parası doğrudan millet için harcansın, vatandaş bu şehrin sahibi olduğunu bilsin diye yaptık. Ülke yönetiminde de aynısını yapacağız. Herkes için, her yerde önce adaleti, önce hürriyeti sağlayacağız. Hiç kimse imkansızlıklar yüzünden kendini darda, zorda hissetmeyecek. Hiç kimse eşitsizliğe, ayrımcılığa uğramayacak, dışlanmayacak. Devletin adil ve merhametli eli herkese aynı şefkatle uzanacak. Kurumlar ve kurallar, herkes için aynı şekilde geçerli olacak. Çalışmanın, üretmenin kıymeti bilinecek, herkes emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alacak. Türkiye artık günü kurtararak, durumu idare ederek yoluna devam edemez. Hep birlikte, çok büyük, çok köklü bir adalet devrimi yapacağız. Adaletin bereketiyle refaha, huzura kavuşacağız. Adaletin manevi kuvvetiyle birliğimiz, kardeşliğimiz güçlenecek. Bir avuç zalim kaybedecek, bu çalışkan, ahlaklı, koca yürekli millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün emeğin, alın terinin ilçesi Bağcılar'dayız. Hiç seçim kazanamadığımız, orada miting olmaz denilen yerdeyiz. Omuz omuzayız. 1992'den beri Bağcılar'da belediye seçimleri yapılıyor. Burayı hiç kazanamadık. Bu ilçeye hiç küsmedik, çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bağcılar'dan söz veriyorum: Türkiye'yi de kazanacağız, Bağcılar'ı da kazanacağız.

Bağcılar'da en büyük sorunlardan biri uyuşturucu. Her yanı çeteler sarmış durumda. Çeteler çocukları hem tetikçi hem torbacı olarak kullanıyor. Tedavi başvuruları, ölümler iki katına çıkmış. Bir ulusal seferberlik durumu ilan edeceğimizi söyledik. MASAK'ı hem özerk hem özgür bırakacağız. Artık kimse bu ülkenin çocuklarına musallat olmayacak. Onun işlediği cinayet bu ülkede anaların canını yakmayacak. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Bağcılar'dan söz veriyoruz ki çetelerin kökü kazınacak.

Buradan ilan ediyorum. Artık kale siyaseti bitmiştir. Bağcılar AK Parti'nin değil, milletin kalesidir!

81 ilde direneceğiz. AYM'ye gideceğiz. Sonunda emeklinin de emekçinin hakkını savunacağız. Buradan ilan ediyorum. Artık bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak.

Emekliyi 42 bin liradan 20 bin liraya getirdiler. AKP her emeklinin cebinden her ay 6 çeyrek altını çalmıştır! Emeklinin uğradığı haksızlığa hep beraber isyan ediyoruz.

Buradan Migros'a sesleniyorum. İşçinin hakkını vermeyen bizi karşısında bulur. Migros aklını başına toplasın!

Yemeksepeti kuryelere zulmediyor. Emeklerini sömürüyor. Zor şartlar dayatıyor. Mücadele eden işçilerin mücadelesini görmezden geliyor. Buradan Yemeksepeti'ne son uyarımı yapıyorum. Biz dikkatle takip ediyoruz. Bu meydanın canı ciğeri emekçisi, onun alın terinin değeridir. Emekçisine, emeklisine sahip çıkan bir kitleyiz. Şakamız yoktur. Yemeksepeti son kez uyarıyorum, ya emekçiyle anlaş ya da karşında bizi bulursun. Kuryelere zulme devam ederseniz bu meydandaki ses o kuryelerin arkasında aslan gibi duracak.