Cemil Tugay: Bu körfeze tersane ve liman yapılamaz

İzmir’de “Sağlıklı Bir Körfez İçin Bir Adım Daha” başlıklı çalıştayın ikinci oturumu, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi. Etkinliğe İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Koray Velibeyoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım da katıldı. Toplantıda körfezin mevcut durumu, sürdürülebilir çevre politikaları ve çözüm yolları ele alındı.

“KAMUOYU DOĞRU BİLGİYE ULAŞAMIYOR”

Körfezle ilgili farklı kesimlerden gelen çelişkili açıklamaların toplumda kafa karışıklığı yarattığını ifade eden Tugay, “Ortada bir sorun var ama sahiplenen yok algısı oluştu. İnsanlar sorumluluğun sürekli başkasına atıldığını düşünüyor. Bu algı da haksız değil” diye konuştu.

“İZMİR KÖRFEZİ DÜNYADA NADİR BİR ÖRNEK”

Körfezin doğrudan büyük bir metropolün yaşam alanı içinde yer aldığını hatırlatan Tugay, “Yaklaşık 4,5 milyonluk nüfusun 3 milyonu körfezin çevresinde yaşıyor. Bu nedenle sorun doğrudan hayatın içinde hissediliyor” dedi.

Körfeze 33 farklı akarsuyun döküldüğünü belirten Tugay, bu durumun kirlilik yükünü artırdığını söyledi.

“GEDİZ’İN ETKİSİNİ YOK SAYMAK CAHİLCE”

Gediz Nehri’nin körfeze etkisinin olmadığını savunan görüşlere sert çıkan Tugay, “Bu yorumlar bilgisizce. Sirkülasyon yoluyla Gediz’in taşıdığı su körfeze ulaşıyor. Bunu görmezden gelemeyiz” ifadelerini kullandı.

Körfezin zamanla dolduğuna dikkat çeken Tugay, “Alüvyonlar ve atıklar dipte birikiyor. Körfez adeta kontrolsüz bir depolama alanına dönüşmüş durumda” dedi. Efes Antik Kenti örneğini hatırlatan Tugay, bu sürecin doğal olduğunu ancak İzmir için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“ALG PATLAMASI YENİ ÇAĞIN SORUNU”

Son yıllarda yaşanan balık ölümlerinin temelinde “alg patlaması” olduğunu belirten Tugay, “Bu sadece İzmir’e özgü değil. İklim krizi ve artan deniz suyu sıcaklığı bu süreci hızlandırıyor” dedi.

Körfezde yıllardır biriken organik maddelerin yüksek sıcaklıkla birlikte reaksiyona girerek bu tabloyu ortaya çıkardığını ifade etti.

“ARITMA KAYNAKLI KİRLİLİK BİTTİ”

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına değinen Tugay, “Arıtma kaynaklı kirliliği tamamen ortadan kaldırdık. Ayrıca körfez tarihinin en büyük dip temizliğini başlattık. 1 milyon tondan fazla çamur çıkarıldı, hedef 4 milyon ton” diye konuştu.

Körfezin ortalama derinliğinin yaklaşık 2 metre olduğunu söyleyen Tugay, bazı bölgelerde derinliğin 25-30 santimetreye kadar düştüğünü belirtti. “Bu durum su sirkülasyonunu engelliyor ve alg patlaması için uygun ortam yaratıyor” dedi.

“DEVLET DESTEĞİ OLMADAN ÇÖZÜM ZOR”

Tugay, körfezdeki kirliliğin çözümü için merkezi idareyle iş birliğinin şart olduğunu belirterek, “İzmit Körfezi’nde yapılan çalışmalar burada da uygulanmalı. Ancak gerekli destek verilmiyor” ifadelerini kullandı.

“Gediz kontrol altına alınmaz, gemi atıkları denetlenmez ve sürekli dip temizliği yapılmazsa körfez zamanla dolar ve karasallaşır” diyen Tugay, sürecin kesintisiz yönetilmesi gerektiğini söyledi.