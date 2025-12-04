Cemil Tugay’dan AKP’li Çankırı'ya ‘sorumluluk’ yanıtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kendisini eleştiren AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ya yanıt verdi. Çankırı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Cemil Tugay, ne yazık ki göreve geldiği günden bu yana her sorun karşısında hükümeti suçlamaya devam ediyor. Tugay’a, İçişleri Bakanlığı’nın 5393 ve 5216 sayılı kanunlarında yer alan görev-sorumluluk maddelerinin çerçeveli birer nüshasını, şeffaf yönetim modeli olarak ilan ettiği açık ofise kargo ile gönderdim. Umarım yeni açık ofisinizi, sorumluluğu üzerinizden atacak yeni açıklamalar türetmek için değil, İzmir’in sorunlarını ortadan kaldıracak hizmetler üretmek için kullanırsınız” dedi.

“SORUMLULUKLARIMIZI BİRLİKTE HATIRLARIZ”

Cemil Tugay da sosyal medya üzerinden Çankırı’yı alıntılayarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana suçlayıcı bir dilin aksine, İzmir’in sorunlarını çözmek için merkezi yönetimle her konuda işbirliği yapabileceğimizi defalarca ifade ettim. Sizlerin de bunu çok iyi bildiğinizden eminim. Kargonuz ulaştığında, İzmir’in sorunlarını ortadan kaldıracak projelerimizi hayata geçirmek için bakanlıklarda onay bekleyen kredilerimizin birer nüshasını da biz size iletelim. Belki böylece İzmir adına karşılıklı sorumluluklarımızı birlikte hatırlamış oluruz” şeklinde yanıt verdi.