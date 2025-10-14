Cemil Tugay’dan Çankaya Katlı Otoparkı için birlik çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Kültürpark 4 No’lu Hol’deki meclis salonunda gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay toplantıda Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi binasının yıkım kararı hakkında bilgilendirme yaptı. Mecliste ayrıca “Bisiklet Taksi Ulaşımına İlişkin Değerlendirme ve Gerekçe Raporu” da gündeme geldi. Önerge komisyonlara gönderilirken, Başkan Dr. Cemil Tugay projeyle ilgili dünyadaki uygulamalardan örnekler verdi.

“DİĞER HİSSEDARLARA DA SORUN”

Çankaya Katlı Otoparkı’na ilişkin riskli yapı kararının 2021 yılında alındığını belirten Başkan Tugay, “O tarihten beri gündemde olan bir durum. Bu yapının ortağı İzmir Büyükşehir Belediyesi. Tamamının sahibi değil. Buna dikkatinizi özellikle çekmek isterim. Yüzde 5 hissesi Ziraat Bankası’na ait, geri kalan yüzde 47 buçuk gibi oran İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, aynı oranda hisse Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait. Bu yapının üzerine oturduğu alan üçüncü derece arkeolojik sit alanı. Bir otopark alanı değil. Bu nerede önem kazanıyor? Burasıyla ilgili yapacağınız her türlü işlem, kurulun onayına ihtiyaç duyuyor. Planda otopark olmayan bir yerde, riskli olduğu 2021 yılında kesinleşmiş bir binadan bahsediyoruz. Binanın yüzde 50’sinden daha azı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin. Sizlerin yerinde olsam bu soruyu Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’na da sorarım. Çünkü onlar da muhatap. Güçlendirme konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundan daha fazlası bu iki kuruma ait. Ama nedense onlara bir şey soran yok” ifadelerini kullandı.

“YIKMAYI İSTEMEDİK”

Başkan Tugay, “Tapuda bu yapının bütününün riskli olarak şerh düşüldüğünü hatırlatmak isterim. Bununla ilgili proje hazırlanırken Sit Kurulu’nun onayladığı şekilde ruhsat hazırlayabiliyorsunuz. Orada zemin etüdüyle ilgili daha işin başında kurul, ‘Burasının altından tarihi bir yapı çıkarsa burayı güçlendiremezsiniz, çalışma yapamazsınız’ diyor. Söyledikleri yer neresi? Agora’nın hemen dibi. Orada bir şey çıkmama ihtimali bize mantıklı gelmiyor. Belediyemizin teknik elemanları burada güçlendirme yaparsak nasıl bir maliyet çıkar diye hesaplayabiliyorlar. Güçlendirdiğiniz zaman yüzde 35’lik bir kapasite kaybı çıkıyor. Güçlendirme için kabul edilen ekonomik sınır, yapım maliyetinin yüzde 40’ıdır. Arkadaşlarımızın hesaplamalarıyla bulunan oran yüzde 64,12. ‘Burası çok kritik, otopark ihtiyacımız var, yıkmayalım, Kemeraltı için olumsuz olur’ diyebiliriz. Zaten böyle dedik. Yıkım kararı alınmış olduğu bir zamanda ‘Acaba güçlendirebilir miyiz’ diye araştırma yoluna gittik. Bu arada Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün dâhil olduğu bir süreçte Bakanlık, ‘Güçlendirme projesi yapabiliyorsanız, olabiliyorsa bu, yıkmayabilirsiniz’ diye bir yazı yazdı. Bunun üzerine orada süreç ertelendi. Yıkmayı istemedik. Ama güçlendirmenin gerçekten yapılıp yapılmayacağıyla ilgili araştırma sürecinin başlamasını daha doğru bulduk. Çünkü daha önce güçlendirme seçeneği yoktu ve yıkma kararı vardı ve yıkmak zorunda kalınacaktı. Bunu değerlendirdiğimizde saydığımız sebeplerle burasının arkeolojik bir sit alanı olması, güçlendirmenin maliyetinin kabul edilebilir ekonomik sınırın üzerinde olması, kapasite düşmesi gibi nedenlerle fizibilitesinin düşük olduğu anlaşıldı” dedi.

“VAKIFLAR VE ZİRAAT BANKASI GÜÇLENDİRSİN BİZ DE YIKMAYALIM”

Süreci hassasiyetle takip eden meclis üyelerine öneride bulunan Başkan Tugay, “Bu konuda devamlı açıklama yapan kişilere teklif iletmek isterim. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi adına yaklaşık 500 milyon lira harcayıp, sonuçta muhtemelen başarılı olamayacağımız bir güçlendirme sürecine girmeyi kurumumuz açısından doğru görmüyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’nın toplam hissesi bizden daha fazla. Burada daha fazla hak sahibi durumundalar. Bunu üstlensinler. Yapabilirler. Biz zaten bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Bunların nedenlerini, nasıl olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Size kamuoyu önünde açık teklifimdir; kesinlikle engel olmayacağız, itiraz etmeyeceğiz. Çok değerli Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüz ve Ziraat Bankamız burasıyla ilgili güçlendirme projesi hazırlasınlar, güçlendirmesini de yapsınlar, biz de yıkmayalım. Olur mu? Yıkımla ilgili resmi yazılar nereden geliyor? Konak Kaymakamlığı’ndan. Defalarca yazı geliyor. ‘Burasıyla ilgili üzerinize düşeni yapmazsanız suçlu olacaksınız’ diyor. Bununla ilgili talimatın devletimizin makamlarından geldiğini, bizim durup dururken böyle bir iş yapmadığımızı da bilin” diye konuştu.

BİSİKLET TAKSİ PROJESİ İÇİN DÜNYADAN ÖRNEKLER

Başkan Tugay, bisiklet taksi projeyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Eleştirilere karşı dünyadaki örnekleri sıralayan Başkan Tugay, “Aslında bu bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Londra, Kopenhag, Paris, Milano, New York bunun gibi onlarca belki yüzü bulan şehirde bisiklet taksi uygulaması var. Bunların hepsi şehrin belli bölgelerinde, özellikle turistlere yönelik biraz yavaş hareket eden, insanların çevreyi izlemelerini sağlayan araçlardır. Bu, aynı zamanda elektrikli bir bisiklet taksi. Pedal çevirmeden de hareket ediyor. Muhtemelen sezonluk kullanılacak. Havaların kötü olduğu zamanda insanların bisiklet taksi ile gezmesi pek mümkün görünmüyor. Burada en temel amaç, egzozuyla havayı kirletmeyen, gürültü yapmayan, buna karşılık sakin bir şekilde şehirde turistik bir gezi yapmayı mümkün kılan bir alternatif yaratmak. Taksilerin muadili olarak görülmemesi gereken bir ulaşım aracı. Çok tuhaf yorumlar okudum. Çok anlamsız bir eleştiri. Bu elektrikli bir araç. Dünyanın pek çok kentinde var” ifadelerini kullandı. Önerge komisyonlara oy birliğiyle gönderildi.