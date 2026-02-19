Cemil Tugay’dan kadın mücadelesi için çağrı: Asla teslim olmamalı, haksızlığı kabullenmemeliyiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşlarının önerileri doğrultusunda son şekli verilecek programla, kadın dayanışmasının kentin dört bir yanına yayılması hedefleniyor.

“SOMUT ADIMLAR ATILMALI”

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’in bir evladıyım. Hayatımda annem, kız kardeşim, eşim ve kızlarım gözümün bebeği kadar değerlidir. Hiçbirinin haksızlığa uğramasını kabul edemem. Ayrımcılığa, şiddete ve kötü muameleye maruz kalan hiçbir kadın için de bunu kabul edemem. Bu nedenle haksızlıkların karşısındaki mücadelenin bir parçasıyım. Kaderi gerçekten değiştirmek istiyorsak somut adımlar atmamız gerekiyor. Sadece yapılmış olmak için değil; gidilmesi gereken yere gitmek, konuşulması gereken kişilerle konuşmak ve ihtiyaç duyulan imkânları sağlamak zorundayız. Bu mücadeleyi yalnızca 8 Mart’ta değil, yılın her günü sürdürmek gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZE GÜÇ VERİYORSUNUZ”

İzmir’in kadınlarıyla her zaman gurur duyduklarını belirten Başkan Tugay, “Sizinle burada olmak bize güç veriyor. İzmir, tarih boyunca kadınların güçlü ve aktif olduğu bir kent olmuştur” dedi. 1828 yılında ekmeğe yapılan zamma karşı kadınların öncülüğünde gerçekleşen ve zammın geri çekilmesiyle sonuçlanan eylemi hatırlatan Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de İzmir İktisat Kongresi öncesinde kadınlarla özel bir toplantı yaptığını anımsattı. 29 Ocak’ta Latife Hanım ile evlenen Atatürk’ün, 2 Şubat’ta Gümrük’te binlerce İzmirli kadınla bir araya geldiğini belirten Tugay, o toplantıda dile getirilen “Şuna inanmak gerekir ki dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözlerini paylaştı.

KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Kadınların maruz kaldığı haksızlık ve ayrımcılığa değinen Başkan Tugay, toplumdaki köklü ayrımcı anlayışın sona ermesi gerektiğini vurguladı. Bu değişimin kültürel bir dönüşümle mümkün olacağını belirten Tugay, başarılı kadınların yalnızca bireysel başarıyla yetinmemesi, kadın hareketine de sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Ayrımcılık ve adaletsizlikten kadınlarla birlikte erkeklerin de etkilendiğini söyleyen Tugay, bazı çevrelerin kadınların pasif kalmasını istediğini dile getirdi. Kadınları eğitimden ve kamusal yaşamdan uzak tutmak için gerçeklerden uzak hikayeler yaratıldığını kaydeden Başkan Tugay, “Bu bir amaca hizmet eden siyasi bir tavırdır” dedi.

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇAĞRISI

Köy okullarının kapatılmasının arka planında kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırılması niyetinin bulunduğunu aktaran Başkan Tugay, kadınlara yönelik şiddetin de korku yaratmayı amaçlayan bilinçli bir tutum olduğunu ifade etti. Yetersiz cezaların bu tabloyu dolaylı olarak beslediğini aktaran Başkan Tugay, “Kadınların haklarına kavuşmasını ve ayrımcılığın sona ermesini istiyorsak bunun farkında olmalıyız” dedi. Başkan Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaklaşımını örnek göstererek, sorunların bilimsel bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini vurguladı. Kültürel dönüşümün; korkunun ve cehaletin ortadan kaldırılması, kadınların kamusal hayata katılımının güçlendirilmesi ve özgüvenlerinin artırılmasıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinin eşitlik konusunda duyarlı olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, kurum içinde ayrımcılığa izin vermediklerini ancak kentin bazı mahalle ve ilçelerinde bu sorunun sürdüğünü belirtti. Kadınların eğitimde, istihdamda, sosyal yaşamda ve siyasette daha fazla yer alması için yürütülecek çalışmaların olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını söyleyen Başkan Tugay, “Bu mücadele uzun soluklu. Asla teslim olmamalı, haksızlığı kabullenmemeliyiz. Birlikte hareket ettiğimizde, doğru adımları attığımızda sandığımızdan daha hızlı ve daha güçlü bir süreci gerçekleştirebiliriz” diyerek güçlü bir çağrı yaptı.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, kadın mücadelesinin bir parçası olduğunu vurguladı. “Her zaman yanınızdayım, bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Bu buluşmanın güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Sadece 8 Mart için değil, sonrasında da ortak bir sistem kurarak katkılarımızı sürdürebiliriz” dedi. Konuşmaların ardından Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli sosyolog Ecem Payçu, belediye tarafından hazırlanan taslak etkinlik takvimini paylaştı. Toplantı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin öneri ve katkılarının alınmasıyla devam etti.

ETKİNLİKLER BAŞLADI

Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, şubat ayı itibarıyla 8 Mart Dayanışma Noktaları’nı oluşturdu. Kadifekale, Agora, Hatay ve Örnekköy’deki kadın dayanışma merkezlerinde; kadınların sunulan hizmetleri deneyimleyebileceği, dayanışmayı güçlendirecek ve deneyim paylaşımına imkân tanıyacak çeşitli programlar hazırlandı. Torbalı, Bayraklı, Dikili, Konak ve Buca’da ise fotoğrafçılık atölyeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, belgesel gösterimleri ve söyleşiler düzenleniyor. Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100’üncü yılı kapsamında, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle Elhamra Sahnesi’nde özel bir program gerçekleştirilecek.

KÜLTÜRPARK’TA KADINLARIN SESİ YÜKSELECEK

Bu yıl 8 Mart programı, kentin farklı noktalarına yayılan etkinliklerin yanı sıra 6-7-8 Mart tarihlerinde Kültürpark’ta, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilecek kapsamlı bir programla güçlendiriliyor. Üç gün boyunca Kültürpark’ta paneller, atölyeler, söyleşiler, sahne etkinlikleri ile bilgilendirme ve dayanışma alanları kurulacak; kadınların bir araya geleceği kapsayıcı bir buluşma zemini oluşturulacak. Program, sivil toplumun katkılarıyla daha da zenginleşecek. Kültürpark’ta kadın kooperatifleri için satış alanları, çocuk etkinlik alanları ve mobil istihdam aracı yer alacak. Dijital şiddet, kadın hakları, ayrımcılık ve önyargı konularında atölyeler ve bilgilendirme stantları kurulacak; sahne etkinlikleri, spor faaliyetleri, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Ayrıca sosyal medya ve toplu ulaşım araçlarında farkındalık çalışmaları yürütülecek. Kadın girişimciliğine odaklanan konferans ve Yerel Eşitlik Eylem Planı’na ilişkin danışma kurulu toplantısı da programda yer alacak.