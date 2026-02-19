ABD duyurdu, saat verdi: İran roket fırlatacağı konusunda NOTAM yayınladı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 00:07:00
ABD Federal Havacılık İdaresi, İran’ın yarın TSİ 06.30 ile 16.30 arasında ülkenin güneyindeki bölgelerde roket fırlatacağı konusunda NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınladığını duyurdu.

İran bu hafta Hürmüz Boğazı'nda deniz tatbikatları gerçekleştirdi ve Perşembe günü Rusya ile ortak bir deniz tatbikatı yapmayı planlıyor.

Tesnim Haber Ajansına göre, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan "Deniz Güvenlik Kuşağı" adlı tatbikat yarın Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edilecek.

Tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

