Cemil Tugay’dan yılın ilk mesajı: Emeklilerimiz için bütçe ayırdık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yılın en soğuk günlerinde İzmirlilere barınma, gıda, su yardımına gereksinim duyan yurttaşlara seslendi. Instagram hesabı üzerinden canlı yayın açan Tugay, “Bu soğuk havada evsiz olan insanlar ve sokak hayvanları için bizden istediğiniz bir şey olursa arayın, onları koruma altına alıp barındırabileceğimiz çokça yerimiz var. Emeklilerimize daha çok destek olmak istiyoruz, bunun için kaynak, bütçe ayırdık. Emekli kart sahibi olup, su indiriminden faydalanmak isteyen, market, gıda desteği isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz. Lütfen bize başvursun yurttaşlarımız” çağrısını yaptı.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Su krizine ve atık yönetimine de dikkat çeken Tugay, “İzmir’in suyla ilgili sorunu çözmek için çalışıyoruz ama su tasarrufuna dikkat etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızın su harcamalarında çok dikkatli olmasını rica ediyoruz. Atık, çöp konusunda da geri dönüştürmeyi amaçlayarak atmak, geri dönüşüm atıklarını mutlaka ayrı poşetleyip o şekilde teslim etmek için herkesin duyarlılığını bekliyoruz. Şu an açık ofisteyiz, sabahları hızlı şekilde birbirimizle iletişim kurabiliyoruz. Organik atıkları da evlerden ayrıştırarak toplamak istiyoruz, bunun için kovalarımız geliyor, komposto tekniğini öğreteceğiz, buna gönüllü katılmak isteyen yurttaşlarımızla organik atıklarımızı da artık ayrıştırarak toplayacağız. Güzel şehrimizi hep birlikte koruyalım, 2026 sizlerin duyarlılıklarıyla birlikte güzel bir yıl olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.