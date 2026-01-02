Gerici 'fenomen' öğretmenden yeni skandal: Cumhuriyet değerleri ile alay etti, çocukları siyasi emellerine alet etti!

İstanbul Bağcılar’da bulunan Arif Nihat Asya İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Aytaç Demir’in sosyal medya üzerinden yürüttüğü "eğitim dışı" faaliyetler, kamuoyunda büyük tepki çekmeye devam ediyor.

Cumhuriyet değerlerini hedef alan ve küçük yaştaki çocuklara ideolojik dayatmalarda bulunan Demir, son paylaşımlarıyla pedagoji sınırlarını bir kez daha zorladı.

CUMHURİYET’LE "DON" BENZETMESİYLE ALAY ETTİ

Yerli Malı Haftası etkinliğinde çocuklara elma şekeri dağıtan Demir, paylaştığı videoda Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki sanayileşme hamlelerini hedef aldı. Eskiden sadece elma şekeri üretilebildiğini iddia eden Demir’in, "Eskiden sadece elma şekeri, lolipop üretebiliyorduk; sakız kutusunun içindeydik. Eskiden don üretiyorduk, herkes giyiyordu; şimdi ise uçaklara binip semalarda uçuyoruz" diyerek kurucu değerleri açıkça aşağıladığı görüldü.

BAŞÖRTÜSÜNE ÖDÜL, YILBAŞINA YASAK

Demir’in bir diğer dikkat çeken olayı ise 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yaşandı. Atatürk’e "Başöğretmen" unvanı verilişinin yıl dönümünde Başöğretmen’in adını dahi anmayan Demir, çocuklara "Başöğretmenimiz Hz. Muhammed’dir" dedirtti. Ayrıca sınıfta 7 yaşındaki kız çocuklarını başörtüsü taktıkları için ödüllendirdiği ve "Müslüman yılbaşı kutlar mı?" gibi sorularla çocukları kutuplaştırdığı da paylaşımlarına yansıdı.

“BU ŞAHIS KAMU GÖREVİNDE DURMAMALI”

Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, söz konusu şahsın Cumhuriyet’e karşı açık bir alerjisi olduğunu söyledi. Aytaç Demir'in savaş sonrası yokluk içinde kurulan onlarca fabrikayı küçümseyerek açıkça alay ettiğini belirten Bebek, "Eskiden don üretiyorduk gibi bir paylaşımı çocukların eline elma şekeri verdiği video ile hesabına yükleyen bu zat, çarpıtmalarla Cumhuriyet'in kurucu değerlerini aşağılamakta ve çocukların beyinlerini zehirlemektedir" ifadelerini kullandı.

24 KASIMDA BAŞÖĞRETMENİ YOK SAYDI

24 Kasım’da Atatürk’ün adının dahi anılmamasının laik eğitim ilkelerine bir ihanet olduğunu vurgulayan Bebek, ilkokul çağındaki çocukların siyasi propaganda aracı haline getirilmesinin pedagojik bir facia olduğunu dile getirdi. Sınıfın dini materyallerle doldurulup müfredat dışı eğitim verilmesine tepki gösteren Bebek, "7 yaşındaki çocukları başörtüsü üzerinden ödüllendirmek ve farklı hayat tarzlarını 'günah' ilan ederek ötekileştirmek toplumda kutuplaşma tohumları ekmektir" diye konuştu. Daha önceki suç duyurularına karşın işlem yapılmamasının bu pervasızlığı artırdığını kaydeden Serkan Bebek, şahsın bazı medya organlarında parlatılmasının ve eski bakanlarla fotoğraf vermesinin bir koruma kalkanı oluşturup oluşturmadığını sordu. Bebek, "Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz; çocukların beyinlerini zehirleyen, Cumhuriyet’le alay eden ve siyasi lider övdürerek propaganda yapan bu şahıs kamu görevinde bir gün daha durmamalıdır. Laik ve bilimsel eğitim için acil müdahale şarttır" diyerek sözlerini tamamladı.