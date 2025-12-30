Cemil Tugay: Dara düşen herkes bilsin ki, onlar için çalışan insanlar var

İzmir Büyükşehir Belediyesinin tanzim satış ruhuyla İzmirliyi güvenli ve sağlıklı alışverişle buluşturduğu İZMAR mağazaları, 2025 yılı hedefine iki yeni şubeyle ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından nisan ayında ilk mağazası açılan İZMAR’ın; 18’inci şubesi Menemen’de, 19’uncu şubesi ise Tire’de hizmete girdi. Böylelikle İZMAR; 19 sabit ve 1 gezici mağaza ile toplam 20 şubeye ulaşmış oldu. Menemen’in Mermerli Mahallesi’ndeki Hacıkerimoğlu Buhara Camii’nin karşısında hizmet verecek mağazanın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem milletvekili Atila Sertel, CHP İzmir İl yönetimi ve ilçe başkanları, İZTARIM Yönetim Kurulu Başkanı Candaş Yeter, İZTARIM yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda Menemenli katıldı. Açılış, önceki gün Yalova’da şehit olan polis memurları için yapılan saygı duruşuyla başladı.

“DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Açılış töreninde konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bizim için bu marketin açılışı, farklı bir mutluluk vesilesidir. İZMAR, belediyenin sadece marketçilik yapma hedefiyle açtığı bir yer değildir. Tamamen içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında halkımızın düşen alım gücünü telafi etmeyi amaçlayan, insanlarımızı temel ihtiyaçlarla mümkün olan en uygun fiyatlarla buluşturan marketlerdir. İzmir, geçmişteki TANSAŞ geleneğinden bu modele zaten alışkın. Ancak gördüğümüz bu büyük ilgiyle, TANSAŞ modelini daha ileriye nasıl taşıyabileceğimizi planlıyoruz. Hedefimiz sadece TANSAŞ’ı tekrarlamak değil, daha iyisini nasıl yapabileceğimizi göstermektir” diye konuştu.

“ÜRETİCİ ÜRETTİĞİNİ DEĞERİNDE SATAMIYOR”

İZMAR’ın hem üreticiye hem de tüketiciye destek olduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Bugün üretici; tarımda ve hayvancılıkta emeğinin karşılığını alamıyor, ürettiğini değerinde satamıyor. Ayrıca her türlü üretimde kalite bozulması riski var. Üreticiyi desteklerken bir taraftan da insanlarımızın kaliteli ürünlerle buluşmasını sağlamak için belli kalite çalışmaları yapmamız lazım. İZMAR’ları, bu her iki hedefi de gerçekleştirebileceğimiz marketler olarak görüyorum” dedi.

“ARKADAŞLARIMIZ VERDİKLERİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİLER”

Tüm İZTARIM ekibine çalışmaları için teşekkür eden Başkan Tugay, “Arkadaşlarımız verdikleri sözleri yerine getirdiler. Yirmi marketi çok kısa bir süre içinde açtılar. Önümüzdeki yıl için kırk market hedefimiz var. Bu sayı kırk olur, elli olur; yeter ki biz sistemi aksatmadan devam ettirebilelim. Tedarik sorunu yaşamadan bu sistemi kurmak istiyoruz ve bunu da yapacağız; bize bu konuda güvenin. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Çok başarılı bir organizasyon yaptılar. Bugün, İzmir’in çevre ilçeleri de dâhil pek çok yerindeki market zincirini destekleyecek bir sistem içinde çalışıyorlar. Kâr etmeyi hiçbir şekilde düşünmediğimiz için buralarda daha da ucuz ve sağlıklı ürünü nasıl sağlarız diye düşünüyoruz. Sizlerden ricam, bu marketlerin daha iyi olması için önerilerinizi bize iletin. Burada yaptığınız alışverişin, arka planda üreticiyi desteklemek anlamına geldiğini unutmayın” şeklinde konuştu.

“NASIL BİR İFTİRA BU, ANLAMADIM”

Kamuoyunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin üreticiye ödeme yapmadığına ilişkin iddialara yanıt veren Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Biz belediyeyi devraldığımız zaman üreticiye et ve süt borçları vardı. Biz bu borçların tamamını kapattık, bekleyen bir borç kalmadı. Bu marketleri açarken arkadaşlarıma, üreticiye hemen parasını ödeyecek şekilde peşin alışveriş yapma talimatı verdim. İnsanlar ödemelerden dolayı mağduriyet yaşamasınlar istedik; aynı zamanda bu yöntem bizim pazarlık gücümüzü de artırıyor. Bu şekilde çalıştığımızın bilinmesini isterim. ‘Et alıp parasını vermiyorlar’ gibi iddialar var; vallahi böyle bir şey yok. Nasıl bir iftira bu, anlamadım. Geçmişte vardı ama bitti; Cemil Tugay ve arkadaşları geldi, o dönem kapandı. Çalışmayan fabrikalar artık çalışıyor ve çok güzel işler yapıyorlar. Yeni marketlerimiz de mutlaka açılacak” ifadelerini kullandı.

“İZMİR HER TÜRLÜ SIKINTININ ALTINDAN KALKACAK”

Menemen’den tüm İzmirlilerin yeni yılını kutlayan Başkan Tugay, “Güzel bir yıl olmasını yürekten diliyorum. Kötümser duyguları bir kenara bırakalım. Elbette sıkıntılar ve zorluklar var; ancak çalışarak, inanarak ve mücadele ederek hepsiyle başa çıkılabilir. Geri adım atarak ya da korkarak başarılı olunmaz; sürekli birbirimize kötümser konuşarak sonuç alınmaz. Dara düşen, sıkıntıya düşen herkes bilsin ki onların iyiliği için çalışmaya niyetli insanlar var. Onlara elini uzatmaya, destek olmaya hazır insanlar var. İzmir, Türkiye’nin bu zorlu günlerinde her türlü sıkıntının altından kalkacaktır. İzmir’e yakışan budur; İzmir’in belediye başkanlarına yakışan budur. İzmir’i yıllardır yöneten Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne yakışan da budur” dedi.

FİYATLAR UYGUN, TAZE VE GÜVENİLİR

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tugay, Menemen İZMAR’ın ilk alışverişini yaptı. Başkan Tugay ile birlikte İZMAR’da alışveriş yapan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Menemen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Neriman Tosun, “Ürünler güzel, fiyatlar uygun; taze ve güvenilir. Sayın Cemil Tugay Başkanıma bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Menemenimize hayırlı olsun” diye konuştu.

“KALİTE DÖRT DÖRTLÜK”

Alışveriş yapan yurttaşlardan Süleyman Kuş, “İZMAR’ı çok beğendim. Daha önceden TANSAŞ geleneğine alışık olduğumuz ve bu marketler vatandaşlar için ekonomik olduğu için çok memnun olduk. Fiyatlar çok uygun; diğer marketlere göre en az yüzde 20 fark var. Kalite yönünden dört dörtlük. Ürünler köylünün elinden çıktığı, doğal ve organik olduğu için daha güzel. Fiyatları da oldukça makul” ifadelerini kullandı.

“KASAPTA KIYMA 850 LİRA, BURADA 525 LİRA”

Faruk Kırım ise, “Sayın Cemil Tugay’a sevgiler ve saygılar sunuyorum. Böyle bir hizmet Menemen’e yakışır; bir tane de Foça’ya istedik. Her şey diğer marketlerden daha hesaplı. Örneğin; kasapta kıyma 850 lira, burada 525 lira. Vatandaş için çalıştıkları için Başkanımızla gurur duyuyorum. Buna çok ihtiyaç vardı. Millet geçim sıkıntısı çekiyor; ben 18 bin lira emekli maaşı alıyorum. Nasıl geçindiğimizi soruyorlar mı?” dedi.

20 MAĞAZAYLA HİZMET VERİYOR

İZMAR; 19 sabit mağaza ve 1 gezici otobüs mağazasıyla toplam 20 şubeye ulaştı. Mağazalar, pazar günleri dışında haftanın altı günü 09.00–20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yeni açılan Menemen ve Tire mağazalarının yanı sıra Bayraklı’daki Özkanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Buca ve Gediz, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne ve Nergiz, Konak’taki Gültepe ve Kemeraltı, Menemen’deki Ulukent, Gaziemir ve Aktepe, Aliağa ve Torbalı Ayrancılar mağazaları da yurttaşlara hizmet sunuyor. Gezici mağaza ise İZMAR şubesinin bulunmadığı noktalarda İzmirlilere hizmet veriyor.

İZMAR AYRAN DA RAFLARDA

İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamen yerli üreticiden satın alarak 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası’nda işlediği İZMAR süt, İZMAR tereyağı ve İzmirlilerin mağazalardan en çok tükettiği İZMAR yoğurdun ardından, yeni bir ürün olan İZMAR ayran da market raflarında yerini aldı. 1 litrelik İZMAR şişe ayran, 40 TL’den satışa sunuluyor.

İZMAR’LARDA NELER VAR?

İZMAR mağazalarında; temel gıdadan temizlik ürünlerine, kırmızı etten süt ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden şarküteriye kadar bir hanenin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler satışa sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamen yerli üreticiden satın alarak 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası’nda ürettiği süt ve süt ürünleri ile Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde işlenen et ve et ürünleri, Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri İZMAR raflarında yer alıyor. Karaburunlu üreticilerden tedarik edilen İZMAR Zeytinyağı, Giresun Tirebolulu üreticilerden alınan İZMAR Çay ve çok sayıda kooperatif ürünü, aracısız bir şekilde halkla buluşturuluyor.