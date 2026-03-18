Cemil Tugay: Şehit yakınları ve gaziler bizim için kutsal emanettir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile Ramazan Bayramı öncesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dr. Cemil Tugay, ilk olarak Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Çerçioğlu, yeni taşındıkları merkezi Başkan Tugay’a gezdirirken, “İzmir’de gördüğümüz ilgi ve alakayı başka hiçbir şehirde görmedik. Hiçbir sıkıntımız yok, destekleriniz için çok teşekkür ederiz” dedi.

“BİZ SİZDEN RAZIYIZ”

Başkan Tugay ardından Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (TEMŞAD) Konak Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan Genel Merkezi’ni ziyaret etti. TEMŞAD Genel Başkanı Ufuk Çoban ile dernek üyelerinin karşıladığı Başkan Tugay, anı defterine duygularını yazdı. TEMŞAD Genel Başkanı Ufuk Çoban, Başkan Tugay'ın kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. İki üyesinin Büyükşehir Belediyesi’nden evde bakım hizmeti aldığını ve çok memnun kaldıklarını ifade eden Çoban, yine belediye tarafından derneğe verilen temizlik desteğinin de önemli olduğunu söyledi. Çoban, “Biz sizden razıyız. Çok büyük iyilikler bunlar” dedi.

“SİZİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLUYORUZ”

Başkan Tugay'ın üçüncü durağı Kıbrıs gazisi babası Cemal Tugay’ın da vefat etmeden önce üyesi olduğu Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi oldu. Tugay’ı Şube Başkanı Orhan Aydın ile yönetimi karşıladı. Aydın, “Sizi görünce çok mutlu oluyoruz. Sizi gerçekten çok seviyoruz” dedi. Son olarak İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni de ziyaret eden Tugay’ı, Dernek Başkanı Yücel Alphan ve üyeler karşıladı. Alphan, “Ayaklarınıza sağlık. Ekibinizden Allah razı olsun. Ne zaman telefon açsak büyük bir sabırla cevap veriyorlar. Bütün sorunlarımız çözülüyor” dedi.

TUGAY: DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Başkan Tugay şehit yakınları ve gazilere yönelik desteklerinin süreceğini belirterek, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her noktasına hizmet götürmek için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Tugay, “Bu görevler kişisel çıkar ya da gösteriş için değil, en iyi hizmeti sunmak içindir. Takdir edilip edilmemek önemli değil; önemli olan görevimizi layıkıyla yerine getirmektir. Şehit yakınları ve gazilerimiz ülke için büyük bir değer taşıyor. Bizi bu ülke yetiştirdi. Nereye geldiysek Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının açtığı yolla geldik. Bu vatanın bir evladı olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sizler bizim için kutsal emanetsiniz. Bütün duygularınızı paylaşıyorum. Bizi ailenizden biri gibi görmenizi isterim” dedi.

BİRLİKTELİK VURGUSU

Şehit yakınları ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çeken Tugay, “Ramazan dışında da bir araya gelmek önemli. Birlik ve beraberliği güçlendirecek çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Bizden istediğiniz ne varsa yapmaya hazırız. Bir araya gelmeyi sağlayan sosyal etkinlikleri ve gezileri önemsiyoruz. Bu tür organizasyonları artırmayı hedefliyoruz. Şehitlerimizin ve sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Her zaman yanınızda olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, kentin tarihi ticaret merkezlerinden Kemeraltı’nda esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.