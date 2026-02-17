Cemil Tugay ve Çağatay Güç’ten Özgür Özel'e ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Başkan Cemil Tugay, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i, İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç ile birlikte makamında ziyaret ettik. Genel gündeme dair değerlendirmeler yaptığımız görüşmede sayın Genel Başkanımıza bizlerle paylaştığı değerli görüşleri için ve nazik kabulleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Başkanı Güç ise açıklamasında, “CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’la birlikte makamında ziyaret ettik. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Genel Başkanımızın selamlarını İzmir’e getirdik. Ülkemizin içinde bulunduğu bu umutsuz ortamda; hepimize fener tutan, yolumuzu aydınlatan bir liderle bu yolu yürümek büyük bir onur. Haksızlığa boyun eğmeden, yorulmak nedir bilmeden aynı motivasyon, aynı kararlılıkla partimizi iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, örgütümüzle beraber şimdi iktidar zamanı!” diye konuştu.