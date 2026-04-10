Çeşme Belediyesi'nden otizm farkındalık yürüyüşü

Doğayla iç içe bir parkurda gerçekleştirilen etkinliğe belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, “Otizmin farkındayız, her zaman yanınızdayız” mesajı taşıyan pankart eşliğinde yürüyerek otizmli bireylerin yaşamın her alanında desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlik boyunca birlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıkarken, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği mesajı paylaşıldı. Katılımcılar, toplumun her kesiminde empati ve anlayışın güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Çeşme Belediyesi yetkilileri, sosyal farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, otizmli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.