Çeşme’de ‘Kiralık Sosyal Konut’ projesi oy birliğiyle kabul edildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaklaşık 20 yıldır gündemde olan sosyal konut konusuna yönelik Çeşme Belediyesi’nin Kiralık Sosyal Konut Projesi, Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Reisdere Mahallesi’nde, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında belediye mülkiyetinde bulunan alanlarda hayata geçirilmesi planlanan proje; dar gelirli vatandaşların güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir konutlara ulaşmasını hedefliyor. Meclis kararıyla birlikte, konutların bir bölümünün satışa, bir bölümünün ise kiralık sosyal konut modeliyle değerlendirilmesinin önü açıldı.

BAŞKAN DENİZLİ PROJE TASARIMINI MECLİSTE ANLATTI

Olağanüstü meclis toplantısında söz alan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme Belediyesi Kiralık Sosyal Konut Projesi’nin mimari tasarımını, etaplama sürecini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını detaylarıyla meclis üyelerine ve kamuoyuna sundu. Başkan Denizli; konut tipleri, yerleşim planı, yeşil alanlar ve sosyal donatılarla birlikte, projenin yalnızca bir konut üretimi değil, insan onuruna yakışır bir yaşam alanı hedeflediğini vurguladı.

“BU, SADECE ÇEŞME’NİN DEĞİL, ÜLKEMİZİN KANAYAN BİR YARASI”

Toplantıda konuşan Başkan Denizli, barınma krizinin yalnızca ekonomik değil, toplumsal bir mesele hâline geldiğine dikkat çekerek “Bu konu Çeşme’de yaklaşık 20 yıldır konuşuluyor. Önceki dönemlerde de irade kondu ancak çeşitli hukuki ve ekonomik nedenlerle hayata geçirilemedi. En büyük temennim, bizim dönemimizde yalnızca temelini atmak değil, bu projeyi tamamlayarak halkımızla birlikte açılışını yapmak” diye konuştu. Başkan Denizli ayrıca OECD verilerine dikkat çekerek, Türkiye’de kira artışlarının son 10 yılda yüzde 1450’nin üzerine çıktığını, bu durumun öğretmenler, sağlık çalışanları, kamu personeli, gençler ve hizmet sektörü emekçileri için barınmayı giderek imkânsız hale getirdiğini ifade etti.

KONUT BİR YATIRIM DEĞİL, BİR SOSYAL HAK

Mecliste paylaşılan proje çerçevesinde, konutun bir yatırım ve rant aracı değil, temel bir insan hakkı olarak ele alındığı vurgulandı. Geliştirilen modelle birlikte; kiralar, hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak şekilde belirlenecek, uzun vadeli ve güvenli kiracılık esas alınacak, yeni gecekondu oluşumlarının önüne geçilecek, sosyal adalet, eşitlik ve dayanışma ilkeleri gözetilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İKLİM DUYARLI BİR YERLEŞİM

Başkan Denizli’nin sunumunda; güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve doğal iklimlendirme sistemleri gibi iklim dostu mimari çözümler de yer aldı. Bu uygulamalarla, hane halkının enerji ve su giderlerinin azaltılması hedefleniyor. Toplamda yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda 700 konut üretilmesi planlanan projenin ilk etabının 100 konutla başlayacağı, sonraki etaplarda üretim sayısının artırılacağı belirtildi. Konutların büyük bölümünün 1+1 ve 2+1 tiplerinde, tek katlı ve bahçeli olarak tasarlandığı aktarıldı. Proje; yeşil alanlar, ortak kullanım alanları ve sosyal donatılarla birlikte bütüncül bir yaşam alanı olarak kurgulandı.

“ÇEŞME MODELİ, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

Toplantının sonunda konuşan Başkan Denizli, alınan kararın yalnızca Çeşme için değil, Türkiye genelinde sosyal konut politikaları açısından da örnek teşkil edeceğini belirterek, “Bugün burada, tüm siyasi partilerden meclis üyelerimizin oy birliğiyle tarihi bir karara imza attık. Diliyorum ki Çeşme Kiralık Sosyal Konut Modeli, Türkiye’de yeni bir sosyal belediyecilik anlayışına ışık tutsun” dedi.