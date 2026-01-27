Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 3 bin 199 TL için tarih belli oldu!

Emekli zammı, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler için aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Emekli maaş farkı ödemeleri için süreç Resmi Gazete’ye odaklanırken, 3 bin 199 TL’lik maaş farkının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Emekliler, zam farkı ödeme tarihlerini yakından takip ediyor.

6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte milyonlarca emeklinin maaş artışını belirleyen 6 aylık enflasyon ve enflasyon farkı da kesinleşti. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30 ile yüzde 33 aralığında açıklanması yönündeydi. Yıllık enflasyon yüzde 30,89 oldu.

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU

Toplam enflasyon: Yüzde 12,19

Yüzde 12,19 5 aylık enflasyon farkı: Yüzde 6,85

Yüzde 6,85 Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11

Yüzde 11 Kümülatif zam: Yüzde 18,60

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

En düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapıldı. Yüzde 12,19’luk zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL’ye yükseldi. Taban maaşlara yönelik düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu düzenleme, yüzde 12,19 zamla 20 bin TL’nin altında kalan ve kök maaşı 17 bin 827 TL’den düşük olan emeklileri kapsadı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI 2026 NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları tahsis numaralarına göre ödeniyor. Maaş ödeme tarihleri ayın 17’si ile 27’si arasında değişiklik gösteriyor. Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin yasa henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Söz konusu düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde

Son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde

Son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda

Son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde

Son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde

Son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde

Son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde

Son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde

Son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde

Son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alıyor.

4B BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar maaşlarını her ayın 25’inde

Son iki hanesi 3 ve 1 olanlar her ayın 26’sında

Son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27’sinde

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü her ayın 28’i olur

Tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsamda yer alır.