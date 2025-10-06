CHP İzmir İl kongresi için geri sayım başladı

CHP İzmir’de 30 ilçede tamamlanan kongre sürecinin ardından gözler il kongresine çevrildi. Mevcut başkanların büyük bölümü güven tazelerken, bazı ilçelerde değişim yaşandı. İl kongresi 17 Ekim Cuma günü Celal Atik Spor Salonu’nda yapılacak.

CHP İzmir’de delegeler, ilçe başkanlarını ve il delegelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. İlçe kongreleri sürecinde birçok ilçede mevcut başkanlar yeniden seçilirken, bazı ilçelerde değişim yaşandı. 8 ilçe de başkan değişikliği yaşanırken 22 başkan koltuğunu korudu.

Aliağa İlçe Kongresinde mevcut İlçe Başkanı Ali Serçe ile Barış Eroğlu yarıştı. Seçim sonunda Barış Eroğlu 158 oy alarak yeni ilçe başkanı olurken, Ali Serçe ise 102 oyda kaldı ve koltuğu kaybetti.

Balçova'da mevcut ilçe başkanı Murat Aküzüm kongreye tek aday olarak girdi. Aküzüm 252 oyla başkan seçildi.

Bayındır İlçe Kongresinde mevcut İlçe Başkanı Arif Uyguner seçime tek aday olarak girdi ve güven tazeledi.

Bergama İlçe Kongresinde mevcut ilçe başkanı İsmail Durmaz, tek aday olarak seçime girdi ve güven tazeledi.

Beydağ İlçe Kongresinde ise Mehmet Paytar görevi Zeki Kader’e devretti.

Bayraklı’da Didem Gültekin’in görevden alınması nedeniyle ilçe başkanlığına atanan Münir Demir, 224 oy alarak yeniden başkan oldu.

CHP Bornova’da da mevcut ilçe başkanı Ertürk Çapın, tek aday olarak girdiği seçimde 365 oy alarak görevini sürdürdü.

Buca'da da tek adaylı kongrede Çağdaş Kaya 358 oy olarak güven tazeledi.

Çeşme İlçe Kongresinde Sait Kavasoğullar'ı aday olamzken, Nadire Erol ile Seyit Dolunay Onur yarıştı. Seçim sonunda Seyit Dolunay Onur 135 oy alarak ilçe başkanı seçilirken, rakibi Nadire Erol ise 63 oyda kaldı.

Çiğli’de mevcut ilçe başkanı Erkan Akar da tek aday olarak seçime girdi ve 278 oyla görevine devam etti.

Dikili İlçe Kongresinde mevcut ilçe başkanı Emre Kırlı güven tazeledi.

Foça’da mevcut İlçe Başkanı Kenan Düzgün, İlçe Yöneticisi Atilla Çolak’a karşı yeniden aday oldu. mevcut başkan Düzgün seçimden 77 oyla çıkarak yeniden başkan seçildi. Çolak ise 65 oy aldı.

Gaziemir ilçe kongresinde Belediye Başkanı Ünal Işık, eski ilçe başkanı Kasım Özkan, eki il yöneticileri Yasin Ergül ve Sirhan Özen il delege listesinde yer aldı. 407 delegesi bulunan Gaziemir'de, Çağrı Şirlancı 288 delegenin oyuyla yeni başkan seçildi.

CHP Güzelbahçe İlçe Kongresinde mevcut başkan Devrim Seyrek tek aday olarak girdiği seçimde 165 oy alarak güven tazeledi.

CHP'de olaylı Karabağlar kongresi de tamamlandı. Kongreye tek aday giren Gürboğa oy kullanan 270 delegenin 241'inin oyunu aldı. 146 dele ise oy kullanmadı.

Karaburun Olağan İlçe Kongresinde mevcut İlçe Başkanı Erdal Subaşı seçime tek aday olarak girdi ve güven tazeledi.

Karşıyaka’da mevcut ilçe başkanı Levent Güçlü yeşil, Hanımşah Han kırmızı listeyle CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı için yarıştı. Yarışı Yeşil liste ile Levent Güçlü kazandı. Güçlü 234, rakibi ise 165 oy aldı.

Kemalpaşa'da ise mevcut ilçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile CHP Kemalpaşa eski Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yalçın yarıştı. Başkan Yılmaz 235 oy ile yeniden başkan oldu.

Kınık Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı Salih Barut'un aday olmadığı kongrede Erdal Merdim tek aday olarak seçime girdi ve ilçenin yeni başkanı seçildi.

Kiraz İlçe Kongresinde mevcut ilçe başkanı Yücel Çetinkaya aday olmazken, kongrede ilçe yöneticisi Mehmet Orhan ile Hasan Korkmaz yarıştı. Seçimi 15 oy farkla Mehmet Orhan kazandı. Orhan 79 oy alırken, Korkmaz 64 oyda kaldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.

Konak İlçe Kongresinde Orçun Altanhan ve Serkan Kalmaz arasında geçen yarışı 238 oy ile Kalmaz kazandı.

Menderes Olağan İlçe Kongresinde 2 adaylı seçim hayecanı yaşandı. Seçimde mevcut İlçe Başkanı Ersin Gür ile Mehmet Emin Işık yarıştı. Işık 238 oy alarak ilçe başkanı seçilirken, Ersin Gür 80 oyda kaldı ve koltuğu kaybetti.

Menemen’de mevcut İlçe Başkanı Hüseyin Özbey’in karşısında Çağlar Gülez aday olarak yarışa katıldı. Kongrenin kazananı 243 oyla Hüseyin Özbey olurken, Gülez 140 oy aldı.

Narlıdere’de mevcut başkan Mesut Durgun 154 oy alarak güven tazelerken, Özgür ise 111 oyda kaldı.

Seferihisar’da mevcut İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, tek aday olduğu kongrede 170 oy alarak yeniden başkan seçildi.

CHP Selçuk İlçe Kongresi’nde mevcut başkan İpek Onbaşıoğlu tek aday olarak girdiği seçimde 128 oy alarak güven tazeledi.

Tire’de tek adaylı yapılan kongrede mevcut başkan Gürol Soyuer 191 oy ile başkanlığını sürdürdü.

Torbalı’da kongreye katılan tüm delegelerin oyları ile İbrahim Özel, 398 oy alarak görevine devam etti.

Ödemiş İlçe Kongresinde mevcut ilçe başkanı Bülent Eker ile Özay Kaptan yarıştı. Kongreyi Bülent Eker kazandı. Eker 256 oy alırken, rakibi Kaptan 132 oyda kaldı.

Urla’da ise kongreye tek aday olarak giren Bahri Yalaz 294 başkanlık görevine seçildi.

TEK ADAYLI İL KONGRESİ

CHP İzmir İl Başkanlığı, il kongresi 17 Ekim Cuma günü, İl Başkan Vekili Barış Özdemir koordinesinde Celal Atik Spor Salonunda yapılacak.

Genel Başkan Özgür Özel’in kooperatif davasından cezaevinde tutuklu bulunan il başkanı Şenol Aslanoğlu ile devam kararı alması sonrası kararı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ilçe başkanlarına bildirmiş ve ‘tek adaylı kongre’ mesajı vermişti. Aslanoğlu, 13 Ekim’de tahliye olmazsa ‘başkanvekili’ formülü gündeme gelecek, ismi CHP Lideri belirleyecek.