CHP’li Saatçı: İmar rantı varsa tek sorumlusu Özlem Çerçioğlu

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun son dönemde kamuoyuna yansıyan “imar rantı” iddialarıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. İl Başkanı Saatçı, Çerçioğlu’nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, “Bir şehirde imar planlarının hazırlanması, değiştirilmesi ve onaylanması Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisindedir. Dolayısıyla Aydın’da bir imar rantı varsa, bunun tek sorumlusu Özlem Çerçioğlu’dur” dedi.

“20 YILDIR ONAY MAKAMINDA”

Saatçı, Çerçioğlu’nun yaklaşık 20 yıldır yerel yönetimlerde yetkili konumda bulunduğunu hatırlatarak “Özlem Çerçioğlu, il ve büyükşehir belediye başkanlığı görevlerinde toplam 16 yıldır onay makamındadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre ilçe belediyelerinin hazırladığı 1/1000’lik planların yürürlüğe girmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin onayı şarttır. Dolayısıyla sorumluluk tamamen Büyükşehir Belediye Başkanı’na aittir” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 10 YIL KAYBEDİLDİ”

Çerçioğlu’nun kentsel dönüşümle ilgili sözleri de eleştiren Saatçi, “Bugün kentsel dönüşümden söz eden Çerçioğlu, son 10 yıldır elinde tüm yetkiler olmasına rağmen tek bir adım atmamıştır. Deprem riski altındaki binalar ortadayken harekete geçmemesi kabul edilemez. Şimdi bu konuyu gündeme getirmesi samimiyetten uzaktır. Korsan afişler, zorla dağıttırılan gazeteler ve billboard kampanyalarıyla kamu kaynakları israf edilmektedir. Buna asla izin vermeyeceğiz. Ne partimiz senin bu ihanetini, ne belediye çalışanları bu zulmünü, ne de halk bu kaçışı unutacak. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.