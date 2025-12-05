'Ali Yerlikaya, Bülent Turan'ı uçağına almadı' iddiası... İçişleri’ndeki kriz büyüyor mu?

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikâyet ettiği iddia edilmiş; Turan, Bakanlığın Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında davet edilmesine rağmen yer almamıştı.

Bu iddiaların yankıları sürerken, dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

CENAZE TÖRENİNDE NELER YAŞANDI?

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü köşesinde; Yerlikaya'nın yardımcılarından Mehmet Aktaş'ın annesinin cenaze töreninde yaşananları aktardı.

Şardan'ın aktardığına göre; Turan, Aktaş'ın annesinin cenaze törenine İçişleri Bakanlığı uçağıyla katılmak için, tıpkı TBMM bütçe görüşmelerinde olduğu gibi özel kalem müdürlüğünden haber bekledi. Ancak beklediği haberi alamayan Bülent Turan, Elazığ’daki cenaze töreni ve taziyeye katılmak için kendi imkânlarıyla yola çıktı.

Turan, Salı sabahı erken saatlerde önce tarifeli uçakla Diyarbakır’a hareket etti. Diyarbakır’dan da karayoluyla Elazığ’a ulaşarak annesini kaybeden Aktaş’ın yanında yer aldı. Yerlikaya ve Turan, sadece camideki cenaze namazında aynı safta yer aldı. Plan ve bütçe komisyonunda olduğu gibi cenaze töreninde de, aynı safta yer aldıkları anın dışında, başka bir karede yer almadılar.

KULİSLER BU KRİZLE ÇALKALANIYOR

Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ile Mehmet Sağlam’ın yanı sıra bazı bakanlık üst düzey yöneticileri İçişleri Bakanlığı’nın uçağı ile kente ulaşıp cenaze ve taziyeye katılırken, Turan’ın kendi imkânlarıyla kente gelmesinin kulislerde konuşulduğu öne sürüldü.

Yerlikaya'nın ısrarla, yardımcısıyla yaşadığı sorunlu süreci çözmek için adım atmak bir yana, aksine tansiyonu daha yükseltme yönündeki yaklaşım sergilediği konuşuluyor.

ERDOĞAN'LA MAÇ İZLEDİLER

Öte yandan Turan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçen Perşembe Cumhurbaşkanlığı’nda bir kez daha ziyaret ettiği aktarıldı. Ziyaretin ardından Bülent Turan, Erdoğan’la birlikte İstanbul’a gittiği ve Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki basketbol maçını izlediği kaydedildi.

"DEVLET, KİŞİSEL KAPRİSLERLE YÜRÜTÜLMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, söz konusu iddialara ilişkin şunları kaydetti:

"Ali Yerlikaya’nın Bülent Turan’a karşı sergilediği ergen tavrı ‘devlet adamlığı’na yakışıyor mu? Bütçe’ye çağırmamak, cenazeye birlikte gitmemek, aynı kareye girmemek, bu davranışın adı ancak ‘küstüm oynamıyorum’ olur. Devlet, kişisel kaprislerle yürütülmez. Yerlikaya sorumluluk makamını kişisel duygularının terapi odasına çevirmiş durumda. Devlet adabı, ‘görmezden gelme’ üzerine kurulmaz. Kişisel beğeni, kırgınlık, hoşlanmama… Bunların hepsi kapının dışında kalır. Bir İçişleri Bakanı’nın devlet ciddiyetini ergen tripleriyle gölgelemeye hakkı yoktur."