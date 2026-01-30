Çiftçiler Sendikası: Borç yoktur şartı çiftçiyi üretimden koparır

Cumhurbaşkanı kararıyla, SGK primi ve vadesi geçmiş vergi borcu olan çiftçiye Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’den kredi kullandırılmıyor. Çiftçiler Sendikası Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, yeni düzenlemelerin çiftçiyi üretimden kopardığını söyledi. Erdem, 2025 yılı itibarıyla Türkiye tarımının uluslararası tarım ve gıda şirketlerinin kontrolüne daha fazla girdiğini, bu sürecin 2026 yılında daha da ağırlaşacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan son kararnameyle birlikte, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesinin yeni ve ağır şartlara bağlandığını hatırlatan Ali Bülent Erdem, artık vergi dairesinden ve SGK’den “Borcu yoktur” belgesi getirilmesinin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde düşük faizli kredi kullanımının mümkün olmadığını vurgulayan Erdem, söz konusu düzenlemenin antidemokratik olduğunu belirtti. Erdem, “Çiftçiler keyfi olarak borçlanmıyor. Aksine her geçen gün artan maliyetler altında üretim yapmaya çalışıyorlar. Destekler azalıyor, çiftçi krediye mecbur bırakılıyor ve borç sarmalı her geçen gün derinleşiyor” dedi. Ali Bülent Erdem, 2025 yılında çıkarılan bir yönetmelikle iki yıl üst üste toprağını ekemeyen çiftçilerin arazilerine el konarak kiraya verilmesinin gündeme getirildiğini ve bu uygulamanın fiilen hayata geçirilmeye başlandığını da hatırlattı.

‘ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN KOPUYOR’

Bu durumun küçük ve orta ölçekli çiftçilerin topraklarından kopmasına yol açacağını belirten Erdem, şirketlerin tarımsal üretim ve gıda üzerindeki denetimini artırmaya yönelik bir sürecin işletildiğini savundu. Mazot, yem ve diğer temel girdilerde düşük faizli ya da kısa vadeli desteklerin dahi yüksek faizli borçlara dönüştüğünü ifade eden Erdem, “Bu politikalar çiftçiyi ayakta tutmak yerine üretimden koparıyor. Sonuçta sadece çiftçiler değil, yoksul halk kesimleri de gıdaya erişimde daha büyük zorluklar yaşayacak” diye konuştu. Çiftçiler Sendikası Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, açıklamasının sonunda çağrısını yineleyerek SGK ve vergi dairelerinden “Borcu yoktur” belgesi şartının acilen kaldırılması gerektiğini söyledi. “Bu Türkiye tarımı için acil bir sorundur. Derhal bu uygulamalardan vazgeçilmelidir” dedi.