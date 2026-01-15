Çiftlik Sahili yeni yüzüne kavuşuyor

Çeşme Belediyesi, ilçenin estetik ve işlevsel yapısını güçlendirmek amacıyla Çiftlik Mahallesi sahil hattında kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon projesi başlattığını duyurdu. Mahallenin çehresini değiştirmesi hedeflenen proje kapsamında, Çiftlik Mahallesi 18 Sokak’ın kaldırım ve yol zemin kaplamaları tamamen yenilenerek modernize edilecek. Yaklaşık üç ay sürmesi planlanan çalışmalarla, sahil bandının hem görsel kalitesinin artırılması hem de daha kullanışlı hâle getirilmesi amaçlanıyor.

YAYALAR VE BİSİKLETLİLER İÇİN KONFORLU ALANLAR

Projenin en dikkat çekici detaylarından biri, yaya ve bisiklet trafiğine yönelik düzenlemeler oldu. 18 Sokak’ın aksı değiştirilerek deniz tarafındaki yaya yürüyüş bandı genişletilecek ve sahil boyunca uzanacak olan bisiklet yolunun ilk etabı bu çalışmalarla tamamlanacak. Bölge sakinlerinin konforunu artırmak için sahil bandındaki aydınlatma sistemleri yenilenecek, dolmuş durağı modernize edilecek ve bölgenin doğal yapısına uygun palmiye ağaçlarıyla peyzaj çalışması yapılacak.

PARK ALANLARI VE ALTYAPI UNUTULMADI

Düzenleme çalışmaları sadece yollarla sınırlı kalmayıp sosyal alanları da kapsıyor. 18 Sokak ile 47 Sokak kesişiminde bulunan ve içerisinde Muhtarlık Binası’nın da yer aldığı park alanı tamamen yenilenecek. Park içerisinde görüntü kirliliğine yol açan altyapı kutuları daha uygun noktalara taşınarak alanın estetik bütünlüğü korunacak.

GEÇİCİ TRAFİK DÜZENLEMESİNE GİDİLECEK

İnşaat süreci boyunca trafik akışının aksamaması için 15 Ocak – 20 Nisan tarihleri arasında geçici bir düzenleme uygulanacak. Bu kapsamda 18 Sokak’ın 131 Sokak ile 47 Sokak arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, imar planında bulunmasına rağmen daha önce açılmamış olan 19/1 Sokak, 18 Sokak ile bağlantılandırılarak trafiğe açılacak. Ayrıca 200 Sokak üzerinden gelen trafik yükü, bu yeni bağlantı yolu üzerinden Çiftlik Mahallesi köy içine yönlendirilecek.

Çeşme Belediyesi, bölge halkına çalışmalar süresince gösterdikleri sabır için teşekkür ederek, projenin tamamlanmasıyla Çiftlik sahilinin daha konforlu, düzenli ve estetik bir yaşam alanı haline geleceğini vurguladı.