Cumhuriyet yazarları İZKİTAPFEST’te

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.’si düzenlenen İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAPFEST) bugün kapılarını açıyor. Kültürpark’ta 25 Ekim’e kadar sürecek fuarda yüzlerce yayınevi binlerce okuru ağırlayacak. Cumhuriyet Kitap yazarları da Cumhuriyet standdında sevenleriyle bir araya gelecek. 18 Ekim saat 14.00’te Rıfat Esen, saat 16.00’da Mehmet Emin Elmacı ve Ahmet Gülen, saat 17.00’de ise Ergün Aybars okurlarıyla buluşacak. 19 Ekim saat 12.00’de Y. Bekir Yurdakul, saat 15.00’te ise Rıfat Esen standımızda olacak. Y. Bekir Yurdakul, 20 Ekim saat 18.00’de ve 23 Ekim saat 14.00’te kitapseverleri bekliyor olacak

25 Ekim Cumartesi, saat 13.00’te Halil Genç, saat 14.00’te Lütfiye Aydın Cumhuriyet Kitap standında yer alacak. Aynı gün Necdet Neydim, saat 13.00’te “Çocuk Edebiyat ve Hayat” üzerine söyleşi gerçekleştirecek, saat 14.00’te standımızda okurlarla buluşacak. Saat 16.00’da ise Dursaliye Şahan okurlarıylaolacak. Fuarın son günü 26 Ekim Pazar, saat 12.00’de Ahmet Gürel, saat 13.30’da Deniz Bektay, saat 15.00’te Yücel Erten ve saat 16.00’da Mustafa Balbay Cumhuriyet Kitap standında okurlarla buluşacak.