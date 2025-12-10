ÇYDD Bornova’da yeni üyelerle buluşma

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’ne yeni katılan gençler Dramalılar Köşkü’nde bir araya geldi. Buluşmaya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katılırken gençlerin örgütlenme süreçlerine destek verdiğini söyledi.

EŞKİ: CUMHURİYETİ AYAKTA TUTMAK İÇİN SİZLERE İHTİYACIMIZ VAR

Toplantıda gençlere hitap eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Ben de örgütlenme süreçlerinin içerisinden gelen birisiyim. Benim için en önemli sivil toplum örgütleri ADD, ÇYDD ile Şehit Yakınları ve Muharip Gaziler Derneği var. Bunların dışında çok içli dışlı olduğum bir demokratik kitle örgütü yok. Çünkü bizim Cumhuriyeti ayakta tutmak için ADD ve ÇYDD’ye ihtiyacımız var. Ben de sizin bulunduğunuz yerlerde bulundum. Bu anlamda sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Sizi daha güçlü, daha kendi ayakları üzerinde durabilen, daha özgür bir dünyayı inşa etmek için görevlerimiz var ve onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Atatürk’ün devrimlerini geleceğe taşımak için buradayız. Sadece belediye başkanı olarak değil, bir abiniz olarak her zaman kapım size açık. Her ihtiyacınızda bize gelip konuşabilir, danışabilirsiniz. İyi varsınız” ifadelerini kullandı.

TAMTÜRK: GENÇLERLE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, gençlerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok mutluyum. Çünkü gençlik örgütlenmelerimizde yer almış Ömer Başkanımız da aramızda. Bizim gibi demokratik kitle örgütlerinin çalışmalarında yerel yönetimlerle iş birliği ve sizlerin buradaki varlığı çok önemli. Atatürk’ün ilke ve devrimlerini sizlerle birlikte geleceğe taşımak ve günümüzde yeniden yaygınlaştırmak için mücadele ediyoruz. Yaşadığınız sorunların farkındayız; sizlerden aldığımız geri bildirimler çalışmalarımıza yön veriyor. Gençlerin demokratik kitle örgütlerinde aktif olması çok kıymetli. Ben de üniversite yıllarında öğrenci topluluklarında yer almış biri olarak bunun hayatıma kattığı artıları hâlâ yaşıyorum. Aynı değerleri paylaşmanın yarattığı dostluklar yıllarca sürüyor. Hepiniz hoş geldiniz, yüzümüzü güldürdünüz” diye konuştu.