En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Birikimlerini değerlendirmek ve tasarruflarını büyütmek isteyen yatırımcılar, en çok mevduat faizlerini tercih ediyor.

Ancak bankaların sunduğu faiz oranları kurumdan kuruma farklılık gösterebiliyor.

Yeni oranlara göre 500 bin TL ne kadar kazandırıyor? En yüksek faizi hangi bankalar veriyor? İşte bankalara göre 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağladığı getiri ayrıntıları…

Tasarruflarını değerlendirmek, faiz geliri elde etmek ve birikimlerini büyütmek isteyen birçok kişi vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Vadeli mevduat ürünleri, belirli bir süre boyunca bankaya yatırılan paranın faiz getirisi sağlamasına imkân tanıyor.

Ancak bankaların sunduğu faiz oranları ve vade seçenekleri değişiklik gösterebildiği için elde edilecek kazanç da buna bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

İşte bankalara göre 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağladığı kazanç miktarı:

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 13 bin 380 TL

13 bin 380 TL Vade Sonu Tutar: 513 bin 380 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 13 bin 380 TL

13 bin 380 TL Vade Sonu Tutar: 513 bin 380 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Yüzde 37,5 Net Kazanç: 13 bin 561 TL

13 bin 561 TL Vade Sonu Tutar: 513 bin 561 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 38

Yüzde 38 Net Kazanç: 13 bin 742 TL

13 bin 742 TL Vade Sonu Tutar: 513 bin 742 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 14 bin 104 TL

14 bin 104 TL Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 14 bin 104 TL

14 bin 104 TL Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 14 bin 104 TL

14 bin 104 TL Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 14 bin 104 TL

14 bin 104 TL Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 14 bin 284 TL

14 bin 284 TL Vade Sonu Tutar: 514 bin 284 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 14 bin 465 TL

14 bin 465 TL Vade Sonu Tutar: 514 bin 465 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40,04

Yüzde 40,04 Net Kazanç: 14 bin 480 TL

14 bin 480 TL Vade Sonu Tutar: 514 bin 480 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 14 bin 646 TL

14 bin 646 TL Vade Sonu Tutar: 514 bin 646 TL