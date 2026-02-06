En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Birikimlerini değerlendirmek ve tasarruflarını büyütmek isteyen yatırımcılar, en çok mevduat faizlerini tercih ediyor.
Ancak bankaların sunduğu faiz oranları kurumdan kuruma farklılık gösterebiliyor.
Yeni oranlara göre 500 bin TL ne kadar kazandırıyor? En yüksek faizi hangi bankalar veriyor? İşte bankalara göre 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağladığı getiri ayrıntıları…
Tasarruflarını değerlendirmek, faiz geliri elde etmek ve birikimlerini büyütmek isteyen birçok kişi vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Vadeli mevduat ürünleri, belirli bir süre boyunca bankaya yatırılan paranın faiz getirisi sağlamasına imkân tanıyor.
Ancak bankaların sunduğu faiz oranları ve vade seçenekleri değişiklik gösterebildiği için elde edilecek kazanç da buna bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.
İşte bankalara göre 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağladığı kazanç miktarı:
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 13 bin 380 TL
- Vade Sonu Tutar: 513 bin 380 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 13 bin 380 TL
- Vade Sonu Tutar: 513 bin 380 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 37,5
- Net Kazanç: 13 bin 561 TL
- Vade Sonu Tutar: 513 bin 561 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 38
- Net Kazanç: 13 bin 742 TL
- Vade Sonu Tutar: 513 bin 742 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,5
- Net Kazanç: 14 bin 284 TL
- Vade Sonu Tutar: 514 bin 284 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 14 bin 465 TL
- Vade Sonu Tutar: 514 bin 465 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40,04
- Net Kazanç: 14 bin 480 TL
- Vade Sonu Tutar: 514 bin 480 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 14 bin 646 TL
- Vade Sonu Tutar: 514 bin 646 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 14 bin 827 TL
- Vade Sonu Tutar: 514 bin 827 TL