ÇYDD’li çocuklar doğayla buluştu, yarıştı ve birlikte güçlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’nin; İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ve Altun Oryantiring Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirdiği “Haritana Bak, Madalyanı Tak” Oryantiring Turnuvası, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yapıldı. ÇYDD İzmir Şubesi’nin Çağdaş Etkinlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve İlköğretim–Ortaöğretim Burs Birimi bünyesinden 200 çocuğun katıldığı etkinlikte, çocuklar doğayla iç içe bir ortamda sporla buluştu.

Turnuvada çocuklar; Minik Kadın ve Erkek, Küçük Kadın ve Erkek ile Yıldız Kadın ve Erkek yeni başlayanlar kategorilerinde yarışarak hem yön bulma becerilerini geliştirdi hem de takım ruhunu deneyimledi. Etkinliğin açılışı, ÇYDD Spor Çalışma Grubu Sorumlusu Ferrin İlbay Yalnız, Türkiye Oryantiring Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Harun Altun ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şefi Mustafa Sandıkçıoğlu’nun organizasyon ve teknik bilgilendirmeleriyle başladı. Etkinlik öncesinde yapılan saha antrenmanlarıyla hazırlanan çocuklar, haritalarında işaretli hedef noktaları tek tek bularak parkurları başarıyla tamamladı.

ÇOCUKLARA MUZAFFER İZGÜ’NÜN KİTAPLARI ARMAĞAN EDİLDİ

İzmir’de faaliyet gösteren oryantiring spor kulüplerinden 100’ü aşkın sporcunun da yarıştığı turnuva sonunda, ÇYDD İzmir Şubesi bünyesinden katılan yaklaşık 30 yeni başlayan çocuk dereceye girdi. Etkinlik boyunca yüz boyama etkinlikleri, mandala atölyesi ve çeşitli çocuk spor etkinlikleriyle alan bir etkinlik ortamına dönüştü. Çocuklara Muzaffer İzgü’nün kitapları armağan edildi. Veliler de açık havada çocuklarının oryantiringle tanışma heyecanına ortak olarak bu anlamlı güne eşlik etti. ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, “Bu organizasyonu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çünkü 23 Nisan; halkın özgürlük ve bağımsızlık iradesinin tescillendiği, açılan kurucu Meclis ile ulusal egemenliğin ilan edildiği ve çocuklara armağan edilen dünyadaki ilk ve tek bayram olarak, çocukların geleceğin mimarları olduğuna işaret eden çok özel bir gündür. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Bu tarihi sorumlulukla, çocuklarımızın çağdaş, özgür, güvenli ve eşit bir geleceğe; fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı bireyler olarak hazırlanması için çalışıyoruz. 23 Nisan haftasında çocuklarımızı doğayla ve sporla buluşturmak bizim için çok kıymetli. Oryantiring; yön bulmanın ötesinde, odaklanmayı, karar vermeyi ve doğayla bağ kurmayı öğreten bir alan sunuyor” dedi.

ÇYDD’YE DAVET

Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylara dikkat çeken Tamtürk, “Bizi derinden yaraladı ve üzdü. Aynı zamanda çocuklarımız için her alanda daha huzurlu, daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam oluşturmanın ne kadar acil ve hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Spor; çocukların şiddetten, yalnızlıktan ve zararlı alışkanlıklardan uzak, yaşamla barışık bireyler olarak gelişmesinde önemli bir araçtır. Takım sporları dayanışmayı ve birlikte hareket etme bilincini güçlendirirken, kentte bu tür çalışmaların artması çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimini desteklemektedir. Bu yıl oluşturduğumuz Spor Çalışma Grubumuz ile bu alanı büyütmeyi hedefliyor; beden eğitimi öğretmenlerini ve sporla ilgilenen tüm yurttaşlarımızı ÇYDD İzmir Şubesi’nde gönüllü olmaya davet ediyoruz. Bu etkinliğin hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm bileşenlerimize, gönüllülerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.