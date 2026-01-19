“Denizin Fethiye Yüzü” sergisi sanatseverlerle buluştu

Kaptan ve fotoğraf sanatçısı Uğur Tolga Aksu’nun objektifinden yansıyan karelerden oluşan, şiir ve müzik eşliğinde ziyaretçilere sunulan “Denizin Fethiye Yüzü” adlı fotoğraf sergisi, Fethiye Kültür Evi’nde sanatseverlerle buluştu. Ayaltı Aykırı Sanat Dergisi’nin “3x7 içgörü” tasarılarının ikincisi olarak hayata geçirilen serginin açılış törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açılışta Şair ve Yazar Şener Aksu ile fotoğraf sanatçısı Uğur Tolga Aksu birer konuşma yaparak, serginin ortaya çıkış sürecini ve denizle kurdukları sanatsal bağı anlattı. Sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Başkan Alim Karaca da “Fethiye; doğası, denizi ve kültürel zenginliğiyle ilham veren bir kent. Sanatın her alanına destek vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. “Denizin Fethiye Yüzü” fotoğraf sergisi, 15-16-17 Ocak tarihlerinde Fethiye Kültür Evi’nde ziyaret edilebilecek.