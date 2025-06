Denizli Büyükşehir Halk Dansları Topluluğu final yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu, “Halk Oyunları Yıl Sonu Gösterisi”ni sahneye taşıdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşen gece, izleyicilere kültür ve sanat dolu unutulmaz anlar yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Türkiye’nin farklı bölgelerine ait geleneksel halk oyunları sergilendi. Geniş bir repertuvarla sahne alan dansçılar, her yörenin kendine özgü ritmini, figürlerini ve kostümlerini sahneye taşıyarak seyircileri adeta Türkiye turuna çıkardı. Yıl boyunca sürdürülen disiplinli çalışmaların ve provaların ürünü olan gösteri, salonda bulunan sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Renkli sahne düzeni, etkileyici koreografiler ve dansçıların yüksek enerjisi izleyicilere görsel bir şölen sundu.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak “Mutlu İnsanların Şehri Denizli” arzusunu yineledi. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, “Burada aynı Türkiye mozaiği gibiyiz. Her renkten her görüşten, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hep birlikte olduğumuz bu güzel salonlar bize ancak mutluluk verir. Biz istiyoruz ki bu şehirde herkes birbirine farklı gözle bakmasın, her rengimizin ve her farklı fikrimizin birbirimizin zenginliği olduğunu bilerek hep birlikte bir yolculuk yapalım istiyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin kardeş olduğu, ayrışmadan beraber olabildiği ve bu insanların mutlu olarak yaşayabildikleri bir şehri yaratma arzumuzu her geçen gün birlikte güzelleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Programın sonunda etkinlikte emeği geçenlere Başkan Çavuşoğlu tarafından plaket takdim edildi.