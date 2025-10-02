Denizli Büyükşehir köy okullarına bilim götürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizli Bilim Merkezi’nin “Meraklı Mucitlerle Buluşuyor” projesinin ilk etkinliği Sarayköy’de gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki bilim merkezine gelemeyen çocukların da merkezin sunduğu deneyimlere erişebilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ekipler, köy anaokulları ve ilkokullarını ziyaret ederek uygulamalı atölye çalışmaları ve etkileşimli gösterimler sundu.

Etkinliklerde çocuklar, bilimsel meraklarını tetikleyecek basit deneyler, yaparak-yaşayarak öğrenme atölyeleri ve etkileşimli uygulamalarla tanıştı. Programdaki etkinlikler, merkezdeki imkânların aynısını köy okullarına taşımak için hazırlandı ve böylece coğrafi veya imkânları olmadığı için merkeze gelemeyen çocuklar da bilimin heyecanına ortak oldu. Sarayköy’de başarıyla gerçekleştirilen ilk etkinliğin ardından ekipler, proje takvimi doğrultusunda diğer köy okullarını da ziyaret etmeye devam edecek. Denizli Bilim Merkezi, bu proje ile çocukların bilimsel merakını erken yaşta desteklemeyi ve geleceğin bilim insanlarına ilham vermeyi hedefliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde, Denizli Bilim Merkezi’nin hareketli programlarıyla kent merkezindeki imkânları köylere taşıyarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ediyor.