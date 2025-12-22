Denizli'de Cindere’ye 9 milyon TL’lik içme suyu yatırımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasına kesintisiz ve güvenli içme suyunu ulaştırmak için altyapı yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. DESKİ Genel Müdürlüğü, Güney ilçesi Cindere mahallesinde uzun yıllardır hizmet veren, ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık sık su kayıp-kaçaklarına neden olan eski su deposunun yerine yeni bir içme suyu deposu yapılması için çalışma başlattı.

CİNDERE’NİN SUYU ARTIK DAHA GÜVENDE OLACAK

Büyükşehir DESKİ ekipleri, ciddi su kayıpları, yaz aylarında yaşanan su kesintileri ve sağlıklı suya erişim riskini ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir içme suyu deposu yapımına başladı. Modern inşa teknikleriyle ve uzun ömürlü malzemelerle inşa edilen yeni depo, 200 metreküplük kapasitesiyle bölgeye sağlıklı su hizmeti verecek. Toplamda 9 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek olan proje kapsamında, mahalle için kritik bir ihtiyaç haline gelen modern, yüksek kapasiteli ve sağlık standartlarına uygun yeni bir içme suyu deposu inşa edilecek. Yatırımın tamamlanmasıyla mahalleye güvenli, verimli ve kesintisiz içme suyu sağlanacak.

“SUYUMUZUN HER DAMLASINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Değişen iklim koşullarına karşı Denizli’yi daha dirençli hale getirmek için çalıştıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Denizlimizin geleceğine yatırım yapmaya, toprağımızın bereketini, vatandaşlarımızın sağlığını korumaya ve suyumuzun her damlasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Teknik ömrünü tamamlamış eski yapıları modern sistemlerle yenileyerek hem su israfının önüne geçiyor hem de iklim değişikliğine karşı dirençli bir altyapı kuruyoruz. Yeni içme su depomuz Cindereli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.