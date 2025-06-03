Dünya şairi Nazım Hikmet, Karşıyaka’da şiirleriyle anıldı

Karşıyaka Belediyesi, 3 Haziran 1963 tarihinde hayata veda eden dünya şairi Nazım Hikmet’i, 62. ölüm yıl dönümünde törenle andı. 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’ndaki Nazım Hikmet Heykeli önünde düzenlenen törene Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şairler, yazarlar ve vatandaşlar katıldı. Karşıyakalı şair, Şiir Atölyesi’nin yürütücüsü Veysel Çolak, törende yaptığı konuşmada Nazım’ın mücadeleyle geçen hayatını ve eşsiz edebi kişiliğini anlattı. Belediye Meclisi Üyesi Ali Ekber Güneş ve Şiir Atölyesi öğrencileri, usta şairin ölümsüz şiirlerini okudu. Nazım Hikmet’in eserlerinden bestelenen şarkıları seslendiren Karşıyaka Kent Konseyi Attila İlhan Korosu da konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

“ONU YAŞATMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Bugün burada, yüreği memleket sevgisiyle çarpan, kelimeleriyle dostluğu ve kardeşliği büyüten büyük şairimiz Nazım Hikmet’i anmak için bir aradayız. Nazım, bize sınırları aşmayı, insanı insan olduğu için sevmeyi öğretti. O, yaşadığı her türlü zorluğa rağmen umudunu hiçbir zaman yitirmedi. Mavi gözlerini geleceğe dikti ve bizlere daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlattı. İşte biz de bugün burada, bu güzel kentte, onun mirasını yaşatmak için toplandık. Karşıyaka, her zaman dayanışmanın, barışın ve dostluğun adresi oldu. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz. Tıpkı Nazım’ın dediği gibi: Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür… Ve bir orman gibi kardeşçesine… Nazım’ın hayali bizim hayalimizdir. Onu yaşatmak bizim görevimizdir” diye konuştu.