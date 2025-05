Efeler Yolu Ultra Trail bu hafta koşulacak

Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik birçok zenginliği içinde barındıran Efeler Yolu Ultra Trail, 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K’lık parkurlarıyla bu hafta sonu koşulacak. adından söz ettirecek. Zorlu ve bir o kadar da keyifli 5 ayrı parkuru ile hafızalara kazınacak yarışta 80K’lık parkurda sporcular, 3 bin 600 metrenin üzerinde, 50K’da 2 bin 700 metrenin üzerinde, 30K’lık parkurda bin 300 metrenin üzerinde, 15K’da 500 metrenin üzerinde, 5K’da ise 100 metrenin üzerinde tırmanış gerçekleştirecek. İzmir’in Ödemiş ilçesi Birgi mahallesinden start alacak sporcular, yine aynı noktada finişi görecekler.

Efeler Yolu Ultra Trail’de güzergahlar ise şu şekilde:

80K: Birgi, Ovacık, Gölcük, Tekke, Bozdağ Kayak Merkezi, Karakoyun Yaylası, Bozdağ Zirve, Birgi.

50K: Birgi, Ovacık, Gölcük, Tekke, Bozdağ Kayak Merkezi, Bozdağ Zirve, Birgi.

30K: Birgi, Ovacık, Tekke, Birgi.

15K – 5K: Birgi-Birgi.

6 ÜLKEDEN 256 SPORCU YER ALACAK

Bu sene ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail’e 6 ülkeden 256 sporcu katılacak. Ödemiş’in Birgi mahallesinden verilecek startla Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa’dan 256 sporcu ter dökecek. Organizasyonun 80K’lık parkurunda 22, 50K’lık parkurunda 32, 30K’lık parkurunda 62, 15K’lık parkurunda 62, 5K’lık parkurunda 78 sporcu yer alacak.

Efeler Yolu Ultra Trail’de 2014 yılında Salomon Cappadocia Ultra Trail’in genel klasman birincisi Rus sporcu Elena Polyakova ile 2024 yılının genel klasman birincileri Oğuzhan Emre Singer ile Beyza Güzel de yer alacak. Efeler Yolu Ultra Trail, sadece profesyonel sporculara ev sahipliği yapmayacak. Organizasyon kapsamında 25 Mayıs Pazar günü Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. Birgi’de ödül töreni öncesi düzenlenecek etkinlik renkli anlara sahne olacak.

VALİ ELBAN: KIRSAL KALKINMAYA İNANILMAZ KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Efeler Yolu Ultra Trail öncesinde İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ile Efeler Yolu Ultra Trail Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğulları ve çok sayıda davetli katıldı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “15 Mayıs 1919'da İzmir işgale uğradıktan sonra düşman kuvvetleri İzmir'in her tarafını işgal ederken o dönem efeler bir kahramanlık destanı yazarak düşmana karşı mücadele veriyor ve sadece İzmir'de değil Anadolu'nun her tarafına giden düşman kuvvetlerine de zarar veriyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi verdikleri ve karargâh edindikleri yerler bizim Küçük Menderes Havzasını çevreleyen dağlar. Bu dağlarda hem barınıyorlar hem karargahlarını kuruyorlar hem de o dağları kullanarak başka bölgelere sevkiyat ya da oralardan lojistik temin ediyorlar. Dolayısıyla burası bir milli bir rota. Efelerin izi sürülerek yapılan çalışmalar neticesinde Efeler Yolu’nun genel anlamda güzergahı belirlenmiş oldu. Bu belirlenen güzergâh Bornova Nif Dağından başlayıp Selçuk Meryemana’ya kadar uzanan dağların zirvesine kadar giden bir rota. Bu rotada 28 etabımız var. En kısası 14 kilometre, en uzunu 24 kilometrelik etaplardan oluşuyor. Buralar artık tanıtarak doğa sporuyla, yürüyüşle, doğada fotoğrafçılık ve doğada hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için açıldı. Bu vesileyle aynı zamanda Küçük Menderes Havzasındaki kırsal kalkınmaya ve oradaki yerel kalkınmaya inanılmaz da katkısı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz Efeler Yolu’nu tanıtmak, bu deneyimi de herkes yaşasın diye büyük bir çaba içerisindeyiz. Planlanan etkinliklerin en büyüklerinden biri olan Efeler Yolu Ultra Trail ile bu hafta sonu başlıyoruz. Bundan sonra gastronomi, bisiklet, fotosafari gibi birçok organizasyonumuz olacak. Bölgedeki rotalarımız, tarihi, doğal güzelliklerimiz, doğal ürünlerimiz ve tüm değerlerimiz hakkıyla tanıtılsın istiyoruz” dedi.

“İLKİ OLMASINA KARŞIN OLAĞANÜSTÜ BİR RAKAM”

Vali Dr. Süleyman Elban, Efeler Yolu Ultra Trail’in 5 ayrı parkurda koşulacağını hatırlatarak, “80K, 50K, 30K, 15K ve 5K parkurlarımız mevcut. 256 sporcu 6 ülkeden müracaat etti. Bu ilk yapılan bir ultra maraton olmasına karşın olağanüstü bir rakam. İnşallah keyiflice sağlık içerisinde tüm etapları sporcularımız koşar ve güzel bir deneyim yaşarlar. Pazar günü de ödül törenimiz olacak çocuklarımızın katılacağı bir de koşu yapacağız. Hem farkındalık oluşsun hem bir hoşluk oluşsun diye böyle de bir yarışımız olacak. Bu vesileyle sizleri ve sizin aracılığımızda tüm kamuoyunu başta İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere herkesi maraton etaplarını izlemeye, oradaki diğer etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Gelecek yıl yine bu dönemde yapmayı planladığımız ikincisinin daha olağanüstü ve daha çok katılımlı olmasını bekliyoruz. Ekonomik canlılığın, turizm hareketinin zirveye ulaşmasını arzuluyoruz” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZKAYA: ÖNEMLİ İNANÇ ALANLARINI BAĞLAYAN BİR ROTA

Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya, çok farklı bir kültür rotası olduğuna dikkat çekerek, “Rota 28 gün ve 40 gün arasında yürüyerek tamamlanan, çok kadim patikalardan oluşan bir yol. Sonunda Meryemana’ya ulaşıyor. Dağ zirvelerindeki kadim mezarları; Çal Dede, Çavla Dede, Hacet Dede, Birgi’de İmamı Birgivi Hazretleri’ni, Üçler, Beşler, Yediler, Dokuzlar ve Kırklar gibi önemli inanç alanlarını Meryemana’ya bağlayan bir rota. Aynı zamanda rota, önemli Efe yataklarını birbirine bağlayan çok bakir coğrafyalardan geçen, turizm potansiyeli yüksek köyleri ve yaylaları da bu amaçla birbirine bağlıyor. Rotanın amacı kırsal kalkınmayı desteklemek, köylerden genç göçüne engel olmak, tarım ve hayvancılığın aksayan yönlerini turizm yoluyla desteklemek, köyleri yeniden canlandırmak, yıllar içinde kaybolan ritüelleri, köylerdeki eski gelenekleri tekrar hayata geçirmek, insanlara umut olmak. Efeler Yolu’nun en önemli özelliklerinden biri her etabın bir köyde sonlanması. O yüzden Efeler Yolu yürüyüşçülerini günün sonunda köye sokmak istiyoruz. Yürüyüşçüler, her köyde, köye girdikleri gün sonunda Efeler Yolu dost işletmesini bularak pasaportlarına mühür vurdurabiliyorlar. Dünyada ilk olan özelliği, eğer 28 mührü de pasaportunuza vurdurursanız ve bunu yürüyerek yaptığınızı ispatlarsanız yani internet sitesi aracılığıyla 500 kilometre üzerinde yürüdüğünüze dair iz bırakırsanız Selçuk'ta pasaportun son sayfasına bir altın mühür vuruluyor” ifadelerini kullandı.

“ROTADA TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KÖYLERİ YER ALIYOR”

Efeler Yolu’nun içerdiği köyler ve köy yaşantısının kültür ve değerler anlamında da Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir rotada olduğu belirten Özgür Özkaya, “Nazarköy, Yukarı Kızılca, Lübbey, Gölcük, Bozdağ, Birgi, Beyköy, Kaplan Köyü ve Şirince gibi Türkiye'nin en güzel köyleri listesinde her zaman yer alan köyler var. O yüzden Efeler Yolu’na çok güveniyoruz. Rotayı çıkarmamız 10 yıl sürdü. 3 bin kilometrenin üzerinde yol yürüdük. Köylülerle, çobanlarla birlikte çalıştık. Eski patikaları bulduk. Eski formlarına kavuşturduk ve kırmızı beyaz boyadık. Efeler Yolu rotası kırmızı beyaz renklerde işaretli bir rota” dedi.

KORAY BOZUNOĞULLARI: BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ÖNLEM TAŞIYOR

Efeler Yolu Ultra Trail Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğulları, yarışın cumartesi günü start alacağını belirterek, “80K etabımız saat 04.00'te, 50K saat 07.00’de, 30K saat 10.00’da start alacak. Toplamda 18 saat sürecek koşuda hem yurt içi hem de yurt dışından patika koşucuları mücadele edecek. Pazar günü ise 15K ve 5K parkurlarımız koşulacak. En büyük hedeflerimizden bir tanesi Efeler Yolu rotasını bu tarz bir sportif etkinlikle dünya çapında duyurarak önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısını artırmak. İlk senesinde olmasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılandı. Aslına bakarsanız teknik ve zor bir parkur. Doğa ve tarihi özellikleri ile de dünyada sayılı etkinlikler arasına girebilecek kapasiteye sahip. Hem teknik anlamda hem kültürel anlamda hikayesi olduğundan dolayı bizim için de çok büyük bir önlem taşıyor” diye konuştu.

EFELER YOLU KÜLTÜR ROTASI

İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak Nif dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Kiraz'ın yaylalarını dönen ve devamında Aydın sıradağları üzerinden Efes-Selçuk'ta bulunan Meryemana'da sonlanan Efeler Yolu, 513 kilometrelik çok etaplı ve işaretli bir yürüyüş yolu. Efeler Yolu aynı zamanda bir pasaport ve mühür sistemine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Efe/zeybek temasını işleyen kültür rotasıyla geniş bir coğrafyayı kapsayan Efeler Yolu, bakir yaylalar ve dağ geçitleri kullanarak kültürel zenginlikleri günümüze taşıyan önemli köyleri de içinde barındırıyor. Yol, 27 ana etap ve 1 alternatif hat olmak üzere 28 etaptan oluşuyor. 14-24 kilometre arasında değişen etaplara sahip olan Efeler Yolu’nda ana etapları kırmızı-beyaz, alternatif rotası ise kırmızı-sarı renklerle belirlidir. Standart sinyalizasyona ek olarak yoldaki kırmızı işaretlemeler, rotalar üzerinde bulunan dağ zirveleri, kültür mirasları ya da önemli manzara noktalarına ulaşım sağlıyor. Diğer taraftan dileyen yürüyüşçüler Wikiloc, FatMap, AllTrails ya da benzeri uygulamalar yoluyla da iz takibi yapabiliyorlar. Efeler Yolu, sorumlu turizme yönelik çalışmaları ve fark yaratan özellikleriyle Green Destinations “Top 100 Stories” arasında yer almaya hak kazandı. Diğer yandan Efeler Yolu, daha ilk yılında tüm dünyada satışa çıkan Lonely Planet’in Türkiye Rehber Kitabı’nda yerini aldı. Rota, 2025 yılının hemen başında Avrupa Konseyi Kültür Rotaları’nın (Cultural Route of the Council of Europe) Yaylacılık Patikaları (Transhumance Trails and Rural Roads -TT&RR-) ağına kabul edildi. Bu önemli gelişmeyle birlikte, Türkiye’den bu programa kabul edilen rota sayısı 12’ye yükselirken, Efeler Yolu konseyin TT&RR ağına dâhil edilen ilk kültür rotası oldu. Söz konusu özellikleriyle Efeler Yolu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından oluşturulan GoTurkiye platformunda tanıtılıyor.