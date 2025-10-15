Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: CHP’nin il kongreleri Ege’de sürüyor!

15.10.2025 11:58:00
İZMİR / Cumhuriyet
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Ege’de CHP’nin il kongreleri üzerine konuştu.

Örs, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yargılandığı “Kooperatif Davası”nda verilen kararları değerlendirdi.

Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet Gazetesi okurlarının başlattığı “Cumhuriyet İmecesi” kampanyasına destek çağrısı yaptı.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.

