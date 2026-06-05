Eğitim mirası: İzmir Atatürk Lisesi’nde 140. yıl gururu

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan ve 1886 yılında kurulan İzmir Atatürk Lisesi 140. yılını kutluyor. Yetiştirdiği bilim insanları, hukukçular, sanatçılar, akademisyenler ve devlet insanlarıyla yalnızca İzmir’in değil, ülkenin eğitim tarihinde önemli bir yere yer edinen okulun Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu belirten İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Dr. Bülent Ertuğrul, “İzmir Atatürk Lisesi, Atatürk ilkeleri doğrultusunda laik, demokratik ve bilime inanan insanların yetiştirildiği bir okul olma özelliğini bugün de koruyor. 140 yıllık bir çınar. İzmir’in en önemli liselerinden biri olan okulumuz, bu uzun geçmişi boyunca ülkeye çok değerli insanlar kazandırdı. Devlet kurumlarında görev yapan bürokratlardan akademisyenlere, hukukçulardan sanatçılara, bilim insanlarından iş insanlarına kadar çok sayıda mezun yetiştirdi. Bugün de aynı anlayışla gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor” diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1 Şubat 1931 yılında liseyi ziyaret ederek matematik dersi vermişti.

“ATATÜRK’ÜN ADINI TAŞIMAK AYRI BİR SORUMLULUK”

Okulun adında Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini taşımasının büyük bir anlam taşıdığını belirten Ertuğrul, “Mezun olan her öğrencinin Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemesi, çağdaş değerlere sahip çıkması ve ülkesine karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl okulumuzun 140’ıncı, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın 40’ıncı, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin ise 20’nci kuruluş yılı. Bu nedenle son derece özel bir yıl yaşıyoruz” dedi. Derneğin yalnızca mezunları bir araya getiren bir yapı olmadığını da belirten Ertuğrul, “Mezunlarımız dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşıyor ancak hangi koşulda olurlarsa olsunlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bu dayanışma kültürü okulun geçmişinden gelen en değerli miraslardan biri bizim için temel amaç, demokratik bir Cumhuriyette Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yaşamaktır. Bu anlayışı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ekonomik kaygılar yaşamadan eğitimlerine devam edebilmeleri için elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz bu sebeple üniversite eğitimine devam eden başarılı mezunlarımıza burs desteği sağlıyoruz. Bu yıl 120 öğrencimize burs veriyoruz. Onların başarısı, ülkenin geleceği açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

LİSEDEN MEZUN OLAN BAZI İSİMLER

Alev Coşkun, Ahmet Piriştina, Ahmet Adnan Saygun, Attilâ İlhan, Dr. Behçet Uz, Halid Ziya Uşaklıgil, Hanri Benazus, İhsan Yüce, Kazım Orbay, Kemal Köymen, Mahmut Esat Bozkurt, Mustafa Necati, Necati Cumalı, Neyzen Tevfik, Osman Nuri Koçtürk, Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Şemsettin Günaltay, Şükrü Saracoğlu, Tayfun Kahraman, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vasıf Çınar.