Erkan Özkan’dan iddialara yanıt: Görevimizin başındayız

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyerek eski başkan Celil Anık’a yönelik maaş ve makam aracı tahsisi iddiaları üzerinden açılan davaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yerel mahkemenin verdiği 5 aylık hapis cezasının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kapsamında olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, kararın bir “zimmet” vakası olmadığını, sosyal medyada dolaşıma sokulan “tutuklama” ve “cezaevi” iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek sürecin üst mahkemeye taşındığını açıkladı.

“SİSTEMLİ BİR KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR”

Odanın kurumsal kimliğinin hedef alındığını ifade eden Erkan Özkan, “Maalesef geçmiş dönemlerde yaşanan spekülatif operasyonlar, genel kurulumuzu gerçekleştirmiş olmamıza rağmen bazı çevreler tarafından devam ettirilmektedir. Dünden bu yana şahsım, odamız ve yönetim kurulu üyelerimiz hakkında sosyal medya üzerinden bir algı operasyonu yürütülmektedir. Kamuoyuna, tutuklandığımız, cezaevinde olduğumuz ve zimmet suçundan ceza aldığımız yönünde tamamen gerçek dışı bilgiler servis edilmektedir. Gördüğünüz üzere görevimizin başındayız ve üyelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

“GERÇEKLER BİZDEN VE RESMİ KURUMLARDAN GİZLENDİ”

Sürecin temelinde eski başkanın aldığı cezayı yönetimden gizlemesinin bulunduğunu belirten Başkan Erkan Özkan, “Geçmiş dönemde görev yapan kişinin aldığı ceza 2024 yılı Haziran ayında kesinleşmesine rağmen, odamıza hiçbir şekilde tebliğ ettirilmemiştir. Ticaret Bakanlığı, Federasyonumuz, üst birliğimiz ya da mahkeme tarafından tarafımıza ulaşan herhangi bir resmi bildirim olmamıştır. Kendisi ise itiraz sürecinin devam ettiğini belirterek görevine devam etmiş, ardından 17 Ekim 2024 tarihinde kendi özgür iradesiyle istifa dilekçesini sunmuştur. Ceza aldığı bilgisi bizden gizlendiği için, bize verilen istifa dilekçesi normal görev devri kapsamında değerlendirilmiştir” diye konuştu.

“DURUMU MÜFETTİŞ İNCELEMESİYLE ÖĞRENDİK”

Özkan, eski başkana verilen görevlendirmenin yalnızca “ahde vefa” kapsamında olduğunu, hukuki durum öğrenildiği anda tüm işlemlerin derhal iptal edildiğini belirterek, “Uzun yıllar odamıza hizmet etmiş olması sebebiyle kendisine ahde vefa çerçevesinde bir görevlendirme yapılmıştır. Bize herhangi bir mahkeme kararı ya da hüküm tebliğ edilmediği için 22 Ekim 2024 tarihinde yönetim kurulu kararıyla görevlendirilmiştir. Ancak Ocak ayında odamıza gelen müfettişler tarafından hüküm giydiği tarafımıza bildirilince, durumun bizden saklandığını öğrendik ve 15 Ocak 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla görevlendirmeyi derhal iptal ettik. Maaş ödemeleri ve araç tahsisi durduruldu. Ayrıca kendisine yapılan toplam 213 bin 466 TL ödeme, faiziyle birlikte tahsil edilerek odamız kasasına eksiksiz şekilde geri kazandırıldı” ifadelerini kullandı.

“ODAMIZ TEK KURUŞ ZARARA UĞRAMAMIŞTIR”

Başkan Erkan Özkan, hiçbir kasıt ya da kamu zararı bulunmadığını vurgulayarak, “Ortada odamızın zarara uğratıldığı herhangi bir durum söz konusu değildir. Aksine doğabilecek zarar tarafımızca önlenmiş, yapılan ödemeler faiziyle birlikte tahsil edilmiştir. Eski başkanın zimmet suçundan hüküm giydiğine ilişkin resmi tebligat ise olaydan yaklaşık 10 ay sonra, 14 Kasım 2025 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Buna rağmen sanki odamız zarara uğratılmış, zimmete para geçirilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması tamamen kötü niyetlidir” dedi.

“HUKUKİ SÜREÇ SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEKTİR”

Asılsız iddialarda bulunan kişi ve hesaplar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıklayan Başkan Erkan Özkan, “Gerçek dışı haber ve paylaşımlarla odamızın kurumsal itibarını hedef alan sosyal medya hesapları ve kişiler hakkında avukatlarımız tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Odamızın itibarına zarar vermeye çalışan herkes hakkında gerekli adli süreç titizlikle işletilecektir. Burada herhangi bir mal alımı, hizmet alımı veya şahsi menfaat söz konusu değildir. Yaşanan süreç; geçmiş dönemden saklanan bir hükmün, iyi niyetli bir yönetim kurulunun önüne getirdiği hukuki bir tablodur. Bunun parasal zimmet gibi yansıtılması kamuoyunun vicdanına bırakılmıştır. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Alnımız ak, yüreğimiz pak. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, her geçen gün daha da güçlenerek esnafımıza hizmet etmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.