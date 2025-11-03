EXPO 2027 İzmir için yol haritası belli oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) onayıyla, C Kategori statüsünde düzenleyeceği EXPO 2027 İzmir’in hazırlıkları kapsamında organize edilen çalıştay başladı. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki “EXPO 2027 İzmir Paydaş Çalıştayı”nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay önemli mesajlar verdi. “Tek Sağlık” temasıyla 16 Nisan-2 Mayıs 2027 tarihleri arasında İnciraltı Kent Ormanı’nda gerçekleştirilecek uluslararası organizasyona dair ortak yol haritasının belirleneceği çalıştaya Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları ve iştiraklerinin yöneticileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, akademisyenler, uzmanlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve siyasi partilerin temsilcileri ile paydaşlar katıldı.

TEMA: TEK SAĞLIK

İzmir’i dünyayla buluşturacak, kentin geleceğine yön verecek bir adım olarak nitelendirdiği EXPO 2027 hakkında konuşan Başkan Tugay, “Tarihi boyunca farklı kültürlerin buluştuğu İzmir, ilk kez bir Dünya Botanik EXPO’suna ev sahipliği yapacak. 2027 yılında, ‘Tek Sağlık’ temasıyla dünyanın gözleri İnciraltı’nda olacak. Bu gurur hepimizin. Bu çalıştay, yalnızca bir hazırlık toplantısı değildir; kentimizin doğayla uyumlu dönüşümünün ortak akıl buluşmasıdır. Bilimin, üretimin, yerel yönetimin ve toplumun birlikte karar aldığı güçlü bir başlangıçtır. ‘Tek Sağlık’ anlayışı bize şunu öğretir: İnsanın sağlığı, doğanın sağlığıyla mümkündür. İzmir’in ormanları, deltaları, parkları, sokak hayvanları; çocukları, yaşlıları, engellileri… Hepsi aynı yaşam döngüsünün ayrılmaz parçalarıdır. Bizim görevimiz; doğayı koruyarak toplumu güçlendirmek, toplumu güçlendirerek geleceği korumaktır” dedi.

“YALNIZCA GÜZEL BİR FUAR DEĞİL ÇEVRESEL MİRAS OLACAK”

Yaratılacak EXPO alanının etkinlik sonrasında da İzmir’e hizmet etmeye devam edeceğini aktaran Başkan Tugay, “Yağmur bahçeleri, ekolojik koridorlar, geçirimli yüzeyler, su ve karbon döngülerini güçlendiren mavi-yeşil altyapılar doğa temelli çözümler olarak bu alanda hayata geçirilecektir. Döngüsel ekonomi prensiplerini uygulayacağız. Yeniden kullanılabilir malzemelerle, atığın kaynak olduğu bir sistemle biyolojik çeşitlilik zenginleştirilerek deniz ve kara habitatları birbirine bağlanacak. EXPO 2027 yalnızca güzel bir fuar değil; kalıcı bir çevresel miras projesi olacak” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2027, HEPİMİZİN ESERİ OLACAK”

“İzmir, Türkiye’nin süs bitkileri üretiminde lideridir” diyen Başkan Tugay, “TÜİK 2024 verilerine göre, üretim alanının yüzde 29’u, üretim miktarının yüzde 23’ü süs bitkileri üretiminde gerçekleşmektedir. Büyük bölümü Küçük Menderes Havzası’ndadır. Bu sektör; kadın ve genç istihdamı yaratmaktadır, aile işletmelerini güçlendirmektedir, kırsaldan kente göçü azaltmaktadır. EXPO ile birlikte; yeni pazarlar açılacak, uluslararası görünürlük artacak. İnovasyon, tasarım ve teknoloji üretime değer katacak. İzmir, yeşil ekonominin vitrinine dönüşecek” dedi.

EXPO 2027’nin İzmir’de kültürel ve davranışsal bir dönüşüme neden olacağını da belirten Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “EXPO 2027, sadece doğayı anlatmayacak; doğayı yeniden görmemizi sağlayacak. Çocuklarımızın doğa sevgisi güçlenecek. Gençlerimiz sürdürülebilirlik hareketinin öncüleri olacak. Mahallelerde çevre gönüllülüğü artacak. Doğa bilinci, günlük alışkanlıklarımızın bir parçası olacak. Enerji verimliliği ve geri dönüşüm toplum geneline yayılacak. İzmir’de doğaya duyarlılık organize bir güç hâline gelecek. Biz istiyoruz ki; EXPO 2027 bittikten sonra da bu şehir daha az tüketen ama daha çok koruyan bir toplum olsun. Çünkü İzmir’in iklim ve doğa bilinci EXPO ile sadece artmayacak, İzmir’in karakterine dönüşecek. Bu dönüşüm; akademinin bilgisi, yerel yönetimlerin uygulama gücü, sivil toplumun vicdanı, özel sektörün yenilik potansiyeliyle, üreticilerimizin emeği halkımızın sahiplenmesiyle gerçekleşecek. Bu nedenle diyoruz ki; EXPO 2027, hepimizin eseri olacak.”

“DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEĞİZ”

İzmir’in dünyaya “Doğayla Barış, İnsanla Barış” şeklinde güçlü bir mesaj vereceğini belirten Başkan Tugay, “Doğayla uyum içinde yaşamak mümkündür. Geleceği, doğaya saygılı kentler şekillendirecektir. Sağlık doğadan başlar; doğayı korumak insanı korumaktır. Ve biz, doğaya daha yakın bir yaşamı bu kentte birlikte kuracağız. Bugün burada atacağımız her adım; İzmir’in yeşil geleceğine, sağlıklı yaşam vizyonuna bir katkıdır. Bu büyük yolculukta yanımızda olduğunuz, EXPO 2027’ye inandığınız, İzmir’e güvendiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay’ın açılış konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarım Uzmanı Proje Sorumlusu Selçuk Aksoy projenin tanıtımına yönelik gerçekleştirdikleri sunumlarla detaylı ve teknik bilgilendirmede bulundu.

KENTE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK

EXPO 2027 İzmir; insan, doğa ve ekosistem sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, iklim dirençli peyzaj sistemleri, tematik bahçeler, yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir tasarım örnekleriyle küresel ölçekte bir vizyon ortaya koymayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda EXPO 2027 hazırlık sürecinde yerel ve merkezi kurumlar, akademi, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle birlikte fikir alışverişinde bulunmak, ortak bir yol haritası oluşturmak ve iş birliği alanlarını güçlendirmek için çalıştay düzenliyor. 2027 yılında yapılacak EXPO kapsamında İnciraltı Kent Ormanı’nın zengin flora ve faunaya sahip hassas ekosisteminin bütünlük içinde korunması öncelikli olacak; geçici yapılar, ekosistem değerini artıracak şekilde tasarlanacak. 100 bin metrekarenin üzerinde müdahale edilecek alan içeren EXPO Projesi; sergi alanları, sekiz farklı ülkenin katılabileceği uluslararası bahçeler, tematik bahçeler, yarışmalar, satış ve bilgi-ticaret alanlarını içerecek. Etkinlik sonrasında ise İnciraltı Kent Ormanı, yenilenmiş altyapısı ve zenginleşmiş kamusal işlevleriyle kente hizmet etmeye devam edecek.