Ferdi Zeyrek anısına düzenlenen turnuvada kazanan belli oldu

Efes Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Ferdi Zeyrek Efes Selçuk Futbol Müsabakaları”, hafta sonunda İzmir, Aydın ve Manisa’dan gelen takımların katılımıyla gerçekleşti. Turnuva, hem sahada hem de tribünlerde coşkuyla takip edildi.

17 TAKIM KIYASIYA YARIŞTI

Selçuk İlçe Stadı ve tören alanında oynanan karşılaşmalara 17 takım katıldı. İki gün süren organizasyonda çocukların sahadaki performansları, aileler tarafından gururla izlendi. Müsabakalar sonunda Göztepe birinciliği elde etti. Davutlarspor ikinci, Altınordu üçüncü, Manisa Yıldızspor 45 ise dördüncü sırada yer aldı.

"İSMİNİ YAŞATMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

9 Haziran’da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına düzenlenen turnuva özellikle U11 (2015 doğumlular) kategorisinde yoğun ilgi gördü.

Organizatör Özgün Özen, desteklerinden dolayı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür ederek, "2015 doğumlu U11 Gruplarına özel bir turnuva düzenledik. Organizasyonumuzun ismi Ferdi Zeyrek Anısına. Bundan sonra her zaman Ferdi Başkan’ın ismini yaşatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden böyle bir organizasyon düzenledik" diye aktardı.

Turnuva sayesinde çocuklar sahada keyifli anlar yaşarken, aileler de tribünlerde büyük gurur ve coşkuya ortak oldu.