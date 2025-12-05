Şamil Tayyar: Cumhurbaşkanımız meseleye el attı, seyyanen zam geri çekildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.12.2025 12:36:00
Haber Merkezi
AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, üst düzey bürokratlara seyyanen zam öngören düzenlemenin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle birlikte rafa kalktığını öne sürdü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme kamuoyunda tepkiye neden olmuştu

Üst düzey bürokratlara ve yöneticilere 30 bin TL seyyanen zam yapılmasına yönelik önerinin tekliften çıkardığı iddia edilmişti.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkileri dikkate alarak "konuya el attığını" öne sürdü.

Tayyar, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir gelişmeyi aktarmak isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak meseleye el attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu personel rejimiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanması ve bu yıl içinde meclis gündemine getirilmesi konusu ağırlık kazandı.

Bu bağlamda, kariyer meslek statüsündeki uzman ve yöneticilere seyyanen zam teklifinin önümüzdeki Genel Kurul’da verilecek önergeyle geri çekilmesi düşünülüyor. Doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim.

Zira, geçici değil, iş barışı, maaş adaleti ve verimliliği sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir reforma ihtiyaç var."

