Ferdi Zeyrek’in adı Dikili’de yaşayacak

Dikili Belediyesi’nin yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adını vererek ilçeye kazandırdığı parka verdi. Cumhuriyet Mahallesi 435 Sokak’ta konumlanan Ferdi Zeyrek Parkı’nın açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, merhum başkanın eşi Nurcan Zeyrek ve aile fertleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

EŞİNDEN TEŞEKKÜR

Dikili’nin hayatlarında özel ve önemli bir yeri olduğunu belirten Nurcan Zeyrek yaptığı konuşmada eşinin adını yaşatacaklarıiçin Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yapmış olduğu konuşmada “Ferdi Başkanımızın isminin Dikili’de bu kıymetli alana verilmesi, İzmir’in bu güzel ilçesinde yaşayan Manisalı hemşehrilerimizin sayısının fazlalığıyla birlikte çok daha anlamlı ve değerli bir hale geliyor. Merhum başkanımızın adı ve hayalleri sadece gönüllerimizde değil, Dikili’nin hafızasında da daima yaşayacak. Bu vefalı ve anlamlı adımı için Dikili Belediye Başkanımız Sayın Adil Kırgöz’e en içten teşekkürlerimi sunuyor, Ferdi Başkanımızı bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.” dedi.

İLÇENİN 20. PARKI

Başkan Kırgöz de açılışta “2019 yılında göreve geldiğim günden itibaren Cumhuriyet Mahallemize 12. parkımızı kazandırmış oluyoruz. Böylece sadece Cumhuriyet Mahallemizde 20. parka ulaşmış olduk. Dikili’mizin her mahallesine yeni yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Her parkın kendine özgü anlamları var. Ama bugün açılışını yaptığımız parkımız daha anlamlı. Yakın zamanda elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ferdi Zeyrek’in ismini verdiğimiz parkın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ferdi Başkanımız mütevazi kişiliği, sımsıcak yüreğiyle kısa sürede hepimizin gönlünde yer etmiş, kalbi Manisa’ya ve tüm Türkiye’ye hizmet için heyecanla çarpan dürüst, çalışkan, pırıl pırıl bir insandı. Bu parkın yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhum Ferdi Zeyrek Başkanımızı bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyor katılımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ferdi Başkanımızın hatırası bu parkımızda ve gönüllerimizde daima yaşayacak” diye konuştu.