Fethiye Belediyesi'nden eğitime destek

Fethiye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Öğrencilerin kırtasiye ve okul üniforması ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan destek programı için başvurular, 21 Temmuz ile 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün merkez ofisinden şahsen yapılabilecek.

Destek kapsamında yapılan incelemeler sonucunda başvurusu onaylanan ailelerin Belediyem Kart hesaplarına belirlenen tutar yüklenecek. Söz konusu bakiye yalnızca sisteme kayıtlı yerel esnafa ait iş yerlerinde geçerli olacak. Böylece hem öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanacak hem de ilçedeki esnafa ekonomik katkı sağlanmış olacak.

Karaca, desteğe ilişkin, “Geleceğimiz olan evlatlarımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da desteğimizi sürdürüyoruz. Başvuru süreci tamamlanıp gerekli incelemelerden geçen ihtiyaç sahibi yurttaşlarımız, Belediyem Kartlarına yüklenen tutarla kırtasiye ve okul üniforması ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aynı zamanda bu sistemle yerel esnafa da destek olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, yurttaşlarımızın ve esnaflarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Başvuru yapabilmek için muhtarlıktan alınmış fakirlik belgesi ile öğrenci belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden ya da okuldan alınabilir) gerekecek.