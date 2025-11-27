Fethiye’de “Çevre Koruma ve Geri Dönüşüm Eğitimleri” başladı

Fethiye’de 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek geri dönüşüm eğitimleri kapsamında öğrenciler; atık türleri, geri dönüşümün önemi, iklim değişikliğinin günlük yaşama etkileri ve bireysel çevre bilincinin geliştirilmesi konularında bilgilendiriliyor.

Eğitimler kapsamında çocuklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, madeni atık yağlar, atık lastikler ve elektronik atıklara ilişkin de yeni bilgiler ediniyor. Çocuklar, hava, su ve toprak kirliliğinin nasıl önüne geçildiği gibi birçok konu üzerine düşünme fırsatı yakalıyor.