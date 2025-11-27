Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fethiye’de “Çevre Koruma ve Geri Dönüşüm Eğitimleri” başladı

27.11.2025 15:00:00
İZMİR / Cumhuriyet
Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçede 34 ilkokuldaki 3. sınıf öğrencilerine yönelik “Çevre Koruma ve Geri Dönüşüm” konulu eğitim programlarına Yunus Nadi İlkokulu ile başladı.

Fethiye’de 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek geri dönüşüm eğitimleri kapsamında öğrenciler; atık türleri, geri dönüşümün önemi, iklim değişikliğinin günlük yaşama etkileri ve bireysel çevre bilincinin geliştirilmesi konularında bilgilendiriliyor.

Eğitimler kapsamında çocuklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, madeni atık yağlar, atık lastikler ve elektronik atıklara ilişkin de yeni bilgiler ediniyor. Çocuklar, hava, su ve toprak kirliliğinin nasıl önüne geçildiği gibi birçok konu üzerine düşünme fırsatı yakalıyor. 

