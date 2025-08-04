Fethiye-Şövalye Adası seferleri başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Fethiye - Şövalye Adası yolcu motoru seferleri, adada yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda Fethiye’de tatil yapan ya da adayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ve turistler için de konforlu bir ulaşım imkânı sunuyor.

15 Eylül tarihine kadar devam edecek yolcu motoru seferleri, Fethiye Belediyesi Rıhtımı’ndaki (Pelikan Kafe önü) iskeleden ve Şövalye Adası’ndan olmak üzere karşılıklı olarak günde üç kez düzenleniyor. Fethiye kalkış saatleri 09.00, 14.00 ve 19.00; Şövalye Adası kalkış saatleri ise 10.00, 15.00 ve 20.00 olarak planlandı.

ULAŞIMDA KOLAYLIK VE AVANTAJLI TARİFE DÖNEMİ

Yeni düzenleme kapsamında, Fethiye – Şövalye Adası arasında başlayan yolcu motoru seferlerinden 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler ücretsiz olarak yararlanıyor. Öğrenciler ve öğretmenler için indirimli tarifeler uygulanırken, 60-65 yaş arası vatandaşlar da avantajlı bilet fiyatlarından faydalanıyor. Ücret tarifesi tam bilet için 100 TL, öğrenci için 50 TL, öğretmenler ve 60-65 yaş grubu için ise 75 TL olarak belirlendi. Seferlerde ödeme yalnızca kart ile yapılabiliyor.

ÖZER: ULAŞIM HEM ÇOK PAHALI HEM DE MALİYETLİYDİ

Şövalye Adası’ndan Fethiye’de kurulan pazar için gelen Serpil Özer, “Yıllardır adalıyız, öncesinde böyle yolcu motorumuz yoktu. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Bu seferler olmadan önce ulaşım hem çok zordu hem de çok maliyetliydi. Düzenleme için çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. Murat Kıvrak, “Bölge sakinleri olarak senelerden beri buna ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediyesi’nin de ihtiyaçlarımızı görerek bu hizmeti başlatmasına çok sevindik. Bu imkânı sunduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoru” dedi. Belma Özer, “Öncesinde gidip gelirken çok zorlanıyorduk ama şimdi rahatız. Merkezde işlerimizi halledebiliyoruz. Gidiş ve dönüş için sefer saatleri de gayet uygun. Yalnızca sefer saatleri de değil, fiyatlar da gayet makul. Bu hizmet için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Funda Sevim, “Yaklaşık bir yıldır Fethiye’de yaşıyorum. Bu hizmeti ilk kez kullandım ve oldukça memnun kaldım” ifadelerini kullandı. Nilgün Özer, “Çocukluğumdan beri yazları Şövalye Adası’nda yaşıyorum. 5-6 yıldır ulaşım konusunda çok sıkıntılar çektik. Ama bu yolcu motorunu görünce çok sevindik ve mutlu olduk. Binlerce kez teşekkür ediyorum belediyemize, çok büyük bir hizmet” dedi.

BAŞKAN ÖZDEMİR: DENİZ HATLARIMIZA BİR YENİSİNİ EKLEDİK

Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın, vatandaşlarımızın hızlı ve konforlu ulaşımına verdiği önem doğrultusunda deniz hatlarımıza yeni bir güzergâhı daha ekledik. Karayolu ulaşımı bulunmayan Şövalye Adası’na Fethiye’den günde 3 sefer olacak şekilde planlanma yaptık. Fethiye-Şövalye Adası arasında yolculuk süresi 20 dakika. Özellikle yaş almış vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve şehit yakınlarımız için bu hatta ücretsiz ve indirimli tarifeler sunduk” açıklamalarında bulundu.

BAŞKAN ARAS: HALKIN İHTİYACINA KULAK VERİYORUZ, DENİZ ULAŞIMINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başlatılan seferlerle ilgili yaptığı açıklamada, halkın ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini vurguladı. Başkan Aras, “Şövalye Adası gibi karayolu bağlantısı olmayan yerleşimlerde yaşamın en temel unsurlarından biri ulaşım. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda bu hattı hizmete aldık. Amacımız hem adada yaşayanların hem de Fethiye’de tatil yapan yerli ve yabancı misafirlerin adaya ulaşımını kolaylaştırmak” dedi.