Foça’da TELE1’e kayyım atanmasına tepki

İzmir-Foça Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bir araya gelen Foçalılar, TELE1 televizyonuna kayyım atanmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’ın tutuklanmasını Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda protesto edildi. Foça Emek ve Demokrasi Güçleri pankartı arkasında toplanan kitle eylemde, "Darbeye kayyuma hayır", "Faşizme Karşı Omuz Omuza", “Darbeye diktaya geçit Yok” ve "TELE1 Susturulamaz" sloganları atıldı.

Basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokratik iradeye yönelmiş açık bir saldırı olduğu belirtilen basın açıklamasını Emek ve Demokrasi Güçleri adına Mevlüt Ülgen okudu. TELE1’e kayyım atanması ve muhalif siyasetçilerin ile gazetecilerini değerlendiren Ülgen, düzmece suçlamalarla kayyım atanmasını ve Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasını demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi. Ülgen açıklamaya başlamadan önce Evrensel Gazetesi’nin kurşunlanmasınında bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“KAYYIM UYGULAMASI MUHALEFETİ SUSTURMA ÇABASI”

Kayyım uygulamaları ve muhaliflerin susturulmaya çalışılması, ifade özgürlüğünü ve halk iradesini gasp eden anti-demokratik adımlar olduğunu belirten Ülgen, ”Bu tür uygulamalar, halkın bilgi alma hakkını engellerken, toplumda korku ve baskı ortamı yaratmaktadır. Faşizme, baskıya ve hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de susmayacağız, direneceğiz!” dedi.

“HUKUKSUZLUĞA KARŞI DAYANIŞMA”

Demokratik muhalefetimizi, emek, adalet, özgürlük ve barış mücadelesiyle büyüteceklerinin altını çizen Ülgen, Tüm demokratik kamuoyunu, halkımızı ve vicdan sahibi yurttaşlarımızı bu hukuksuz iktidarın yargıyı bir baskı aracına dönüştürmekten vazgeçmesi, siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını ve kayyım uygulamalarına son verilmesini talep ediyoruz.” çağrısında bulundu.

Ülgen konuşmasını, “Bizler, halkın iradesini, emeğini, doğasını, özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin gerçek sahipleri olarak, demokratik bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.