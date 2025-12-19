Ankara'da NATO zirvesi için yıkım başladı: 'Sırf Trump Esenboğa’ya zahmet etmesin diye 10 milyar lira para harcanır mı?'

2026 Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde, Etimesgut Hava Üssü’nün VIP havalimanına dönüştürülmesine yönelik hazırlıklar hız kazandı.

Zirve öncesi üst düzey devlet ve heyet trafiğini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenen üs bölgesinde pistin uzatılacağı kısımdaki yeşil alanda iş makineleri çalışmaya başladı. Bu kapsamda alanda ağaç kesimleri ve bitki örtüsü kaldırılıyor.

Ayrıca pistin karşı cephesinde yer alan Cumhuriyet mirası Ankara Şeker Fabrikası'nın Lojmanları tahliye edilmeye başlandı. Bu alan Devlet Konukevi yapımı için boşaltılıyor.

"TRUMP ABİMİZ RAHAT ETSİN DİYE..."

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, dün kesim ve yıkım çalışmalarının devam ettiği alandan bir açıklama yaptı. Zirve için yaklaşık 10 milyar liranın kamu kaynaklarından harcandığını belirten Akdoğan, "Sırf Trump Esenboğa’ya zahmet etmesin, uçağı buraya insin diye 10 milyar lira para harcanır mı? Bu kadar ağaç kesilir mi, bu kadar bina yıkılır mı, bu kadar üniversite binası taşınır mı?" dedi.

Akdoğan’ın sözleri şöyle:

"Trump gelecekmiş, NATO toplantısı yapılacakmış, bunun için Etimesgut havaalanına 10 milyar lira para harcıyoruz. Yahu Trump zahmet etse de Esenboğa’da inse ne olur? Yok, inemez. Ama bu 10 milyar para, kesilen onca ağaç, yıkılan binalar, taşınan üniversite… Bu memlekette para var da bu memleketin parası ziyan ediliyor.

10 milyar ne demek biliyor musunuz? Ankara’daki bütün ilkokul öğrencilerine beş yıl boyunca süt ve meyve veririz, Ankara’daki üniversite öğrencilerine 10 bin lira harçlık göndeririz, Ankara’daki 1 milyon 261 bin emeklimize 8 bin lira ikramiye yatırırız, Ankara’da 200 bin kişiye 50’şer bin lira kış destek paketi verebiliriz.

Sırf Trump Esenboğa’ya zahmet etmesin, uçağı buraya insin diye 10 milyar lira para harcanır mı? Bu kadar ağaç kesilir mi, bu kadar bina yıkılır mı, bu kadar üniversite binası taşınır mı? Arkamda gördüğünüz hummalı çalışma… Trump abimiz zahmet etmesin diye… Nereye? Esenboğa havaalanından Ankara merkeze kadar… Sırf Trump’ın gönlü olsun diye 10 milyar lira para harcıyorsunuz, ama yoksula kış desteği vermiyorsunuz, sosyal yardım alanlara para vermiyorsunuz, emekliye parayı çok görüyorsunuz, öğrencimize burs vermiyorsunuz – sütünü, ekmeğini, meyvesini vermiyorsunuz. Trump abimiz rahat etsin diye… Yazıklar olsun. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz."