Geleceğin yazılımcıları Buca’da yetişiyor

Buca Belediyesi’nin 9 - 14 yaş arası öğrenciler için başlattığı robotik kodlama eğitimleri büyük ilgi görüyor. İnci Vakfı iş birliğiyle Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi’nde hayata geçirilen Kod’inci Robotik Kodlama Atölyeleri, temel robotik, algoritma mantığı, sensör kullanımı ve mekanik tasarım alanlarında dersleri içeriyor. Kurslara katılan öğrenciler, sadece bilgisayar başında vakit geçirmekle kalmıyor, kendi robotlarını tasarlayıp onları hareket ettirecek kodları yazmayı öğreniyorlar.

“TEKNOLOJİYİ ÜRETEN BİREYLER YETİŞTİRECEĞİZ”

Kursa gösterilen yoğun ilginin, Buca’da teknolojiye olan merakın ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladığının altını çizen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çocukların kurslara olan ilgisinden duyduğu memnuniyetini belirterek, "Bugünün dünyasında artık tüm sektörler için elzem olan dijital dünyada var olabilmek için kodlama dillerine hakim olmak gerekiyor. Buca Belediyesi olarak, çocuklarımızın sadece teknolojiyi tüketen değil, teknolojiyi tasarlayan ve üreten bireyler olmalarını istiyoruz. Bu kurslarla onlara problem çözme, sistematik düşünme ve yaratıcılık gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırıyoruz" dedi.

“MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KATKIDA BULUNACAKLAR”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kurum olarak eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz bu eğitimlerde çocuklarımız, teorik bilgilerini pratiğe dökerek kendi robotlarını programlıyorlar. Burada attıkları bu küçük adımlar, yarın ülkemizin milli teknoloji hamlesine büyük katkılar sunacak mühendislik ve yazılım başarılarının temeli olacaktır. Tüm çocuklarımızı bu ücretsiz imkândan yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu.