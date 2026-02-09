İçişleri'nden 'Mesut Özarslan' adımı: PORTAŞ dönemi için müfettiş görevlendirildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 12:15:00
İçişleri Bakanlığı, AKP'li Osman Gökçek'in şikayeti üzerine, Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu dönemde yürüttüğü projelere ilişkin Mülkiye Müfettişi görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in şikayeti üzerine, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu dönemde yürüttüğü projelere ilişkin Mülkiye Müfettişi görevlendirdi.

Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe’de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Görevi kötüye kullanma” iddiaları yer alıyor. 

Dilekçede projelerin yapım sürecinin, Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı ve İhale süreçleri ile inşaat uygulamalarının Özarslan’ın Genel Müdürlüğü döneminde yürütüldüğü belirtiliyor. 

Dilekçede, proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı iddia ediliyor. 

Mülkiye müfettişlerinin "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarını incelemesinin ardından soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek

