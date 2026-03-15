Göz Göz evde bir puana abone

Cumartesi akşam İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel'de oynanan maçta Göztepe uzun süre 2-1 önde götürdüğü maçta uzatmaların sonunda yediği golle adeta yıkıldı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Böylece Göztepe evinde oynadığı üst üste üçüncü maçtan da beraberlikle ayrılmış oldu. Ancak Göztepe, süBaşakşehir aynı akşam GS'ye kaybedince yeniden 1 puan farkla beşinci sıraya yükseldi.

Lale Orta'nın ardından 22 yıl aradan sonra Süper Lig'deki bir maçta ilk kez bir kadın hakem, 29 yaşındaki FİFA kokartlı Asen Albayrak düdük çaldı. Göztepeli kadın taraftar grupları maç öncesinde Albayrak'a çiçek verirken, Teknik Direktör Stoliov da başarı dileğinde bulundu.

Stoliov takımını Arda, Janderson ve Efkan'ı kulübede bırakarak şu 11 ile sahaya sürdü: Lis-Godoi, Heliton, Bokele-Ogün, Dennis, Miroshi, Antunes, Cherni- Juan, Jeh.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın ilk yarısında futbol adına pek birşey yoktu. Ancak maçın başlarında peşpeşe gelen iki karşılıklı gol vardı. 4'te ceza alanında düşürülen Dennis'in pozisyonunda Asen Albayrak tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Oldukça uzun VAR incelemesi sonunda karar değişmedi. 7'de Juan'ın penaltısını Victor çıkardı ancak Juan önüne düşen topu ağlarla buluşturarak Göztepe'yi öne geçirdi;1-0.

Golden sonra 9'da konuk ekip tehlikeli geldi ancak soldan kesilen topa dokunabilen olmadı. Fakat Alanyaspor 14'te beraberlik golünü frikikle buldu; Hagi doğrudan kaleye vurdu, Ogün'ün dizini sıyırarak yön değiştiren top yakın direk tarafından ağlarla buluştu;1-1. 31'de kornerden gelen topa Heliton'un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 34'te Alanyaspor kontratakla çıktı, karşı karşıya vuruşu Kis yumrukla uzaklaştırmayı başardı. 36'da Juan Antunes'i gördü, onun vuruşu Victor'da kaldı. Ardından Hwang'ın ceza yayı üzerinden gollük şutu Lis'in kontrolü altında az farkla dışarı çıktı. Bu vuruş gol olsaydı Real Madrit'ten Arda'nın uzaktan attığı golün ikizi olacaktı. 38'de Jeh soldan içeri süzülüp altı pasta vurdu, top defansa çarparak kornere çıktı. 42'de ise Lis'i açılmış gören Alanyaspor forvetinin orta alanın gerisinden aşırtma vuruşu az farkla dışarı çıkarken Göz Göz şanslıydı.

İkinci yarıya iki takım da aynı tertiple başladı fakat oyundan memnun olmayan Stoliov beklemeden 57'de üç değişiklik birden yaptı. Ogün, Antunes ve Jeh'i çıkararak Arda, Krastev ve Janderson'ı içeri attı. Bu radikal dokunuşla birlikte takım da , tribünler de adeta coştu ve Göztepe kendini de, çabucak galibiyet golünü de buldu. 59'da etkili gelen Göz Göz, Janderson'ın yarattığı pozisyonda yine bu oyuncunun uzak köşeye güzel plasesi ile 2-1 öne geçti. Gol pozisyonu potansiyel faul incelemesine tabi tutuldu VAR'da ancak 4 dakikalık inceleme sonunda monitörde pozisyona bakan Asen Albayrak golü teyit ederek orta noktayı işaret etti.

68'de Dennis'in Krastev ile paslaşıp içeri girerek yakın mesafeden şutu az farkla dışarı çıktı. 71'de Göztepe'nin Janderson ile çıktığı kontratakta topla buluşan Krastev'in plasesi uzak direk yanından dışarı çıktı. 74'te ise önceki sezonlarda Göztepe formasını terleten Ümit'in şutu az farkla dışarı çıktı. 76'da Alanyaspor'un direk kaleye çekilen frikiğinde top Göztepe defansına çarparak direk dibinden kornere çıkarken ev sahibi ekibin yüreği ağzına geldi; bu pozisyon ilk yarıda konuk ekibin golü bulduğu anı çağrıştırdı. 85'te sakatlanan Chernı, yerini Musah'a, 89'da da Juan yerini Efkan'a bıraktı. Efkan 7 dakikalık uzatmanın sonlarında kaleci Victor'u da geçme sevdasına kapılınca Göz Göz üçüncü golden oldu ama uzatmanın uzatmasında 90+9'da kaybedilen ve eksik yakalanan bir anda oyuna son bölümlerde dahil olan İbrahim oki stoperin arasından plasesi ile Lis'i avladı ve skoru 2-2'ye getirdi.

STOİLOV HATASINI ÇABUK TELAFİ ETTİ AMA...

Futbolda tek farklı galibiyetle devam eden oyun her zaman risklidir. Nitekim farkı bir türlü ikiye çıkaramayan Göztepe son anda kalesinde gördüğü golle yıkıldı. Çünkü telafisi için zaman yoktu. 57'deki üç değişiklik Göztepe'ye fevkalade yaramıştı ve nitekim ikinci gol de geldi. Fakat son bölümlerde kendi evinde ve taraftarın önünde geriye yaslanmak yerine oyunu rakip alana yıkmak gerekirdi. Kenar yönetimi bu konuda inisiyatif kullanmalıydı. Bir dönem Göztepe'de de forma giyen Ümit o kadar rahattıki maçta, Göztepe kenar yönetimi bu duruma Fransız kaldı! Zaman zaman geniş periyotlarla göbeği de rakibe teslim etti Göztepe ve Alanyaspor çabucak rakip kaleye inebildi. Teknik Direktör Stoliov'un Arda ve Janderson'la başlamaması hataydı. Neyse ki hatadan çabuk döndü. Evet, Ogün önceki haftalarda iyiydi. Ancak Ogün ve Arda birlikte sağlı sollu oynatılabilirdi. İkisi de iki kanatta da oynayabilir. Chernı, Lis ve Heliton'la birlikte kesilmeyen bir oyuncu. Ne sıfıra gidip içeri top kesiyor ne de kaleye paralel yerden sert orta yapabiliyor. Şut yüzdesi de çok düşük. Sadece topu ceza alanına şişiriyor! Lis ve Heliton iyi ve hiç kesilmemesi normal. Ama ya Chernı? Bundan sonraki maçlarda Stoilov'a önerim sağ ve sol kanatta iyi durumdaki Ogün ve Arda'yı birlikte değerlendirip Chernı'yi kulübeye çekmesi.

BRAVO ASEN ALBAYRAK

Orta hakem Asen Albayrak'ı kutluyorum. Süper Lig'de ilk kez maç yönetmesine karşın çok az hata yaptı. O kadarı kadı kızında da olur. Göztepe lehine çaldığı penaltı düdüğü yerindeydi, cesur bir düdüktü. Kararı VAR'a bırakmadan vermeyi bildi. Darısı diğer hakemlerin başına. Keza, Göztepe'nin ikinci golünde potansiyel faul kaynaklı VAR'ın izleme önerisini değerlendirse de monitöre gidip izlemesine karşın golü teyit etti. Pozisyonları yakından izledi. Frikik ve kornerlerde olası faullere dikkat kesildi. Beden dili yerinde ölçülü ve yerindeydi. Gerektiğinde ölçülü ve düzeyli şekilde diyalog da kurdu oyuncularla. Gereksiz, yerli yersiz düdük çalmadı. Topu oyunda tuttu. Sahaya sadece iki kez doktor soktu. İkisi ev sahibi, ikisi konuk ekipten Jeh ve Miroshi ile Aliti ve Victor'a dört sarı kart çıkardı. Kuralları motomot uyguladı, taç ve serbest vuruşları yerinden attırdı, ciddiyetle yönetti maçı ama asık suratlı olmadı. Tabii henüz ilk maçı olduğu için aşırı konsantreydi, zamanla maç yönettikçe daha relaks olacaktır. Yolu açık olsun.