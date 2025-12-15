Göztepe'nin üst üste üçüncü deplasman başarısı

Kendi evinde Kocaelispor ve Trabzonspor karşısında iki haftada 5 puan bırakan Göztepe, deplasmandaki üst üste üçüncü galibiyetini alarak ilk yarının son haftasındaki Samsunspor maçına yüksek moralle çıkıyor.

Stoliov, Gaziantepspor karşısında geçen haftaya göre 11'de tek değişiklik yaptı. Bu kez Efkan'la değil, haftalar sonra Olaiton ile başladı.

GAZİANTEP'TE TATSIZ ILK YARI

Gaziantep'te maçın ilk yarısında iki taraf da temkinliydi ve Göz Göz daha iyi gözükse de çok az pozisyonu olan oyun bir orta saha mücadelesine sahne oldu. 7'de ilk sarı kartı kırmızı siyahlı ekipten Rodriquez gördü. 10'da Dennis sağdan kesti, Arda'nın kafa vuruşu dışarı çıktı. 21'de Janderson'ın erken Noel arzusu yersiz sarı kartı getirdi! 29'da Miroshi'nin çok sert şutu defanstan döndü. 38'de Olaiton'un nefis frikiği Janderson'ın önüne düştü, onun vuruşu golle sonuçlansa da kolla oynama gerekçesiyle VAR'dan döndü.

SARI KIRMIZILILAR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıya daha hareketli başlayan Göztepe olsa da az kalsın geriye düşüyordu! 56'da sağdan gelen kornere Bokele'nin ölü noktaya kafa şutunu Zafer güçlükle çeldi. 62'de Göztepe rakip kaleye etkili gelse de sonuç alamadı. Bir dakika sonra Gaziantepspor lehine tartışmalı bir penaltı kararı çıktı; Dennis'in ikili mücadeledeki şarjı ceza çizgisinin hemen dışında olsa da ağır bir kararla VAR incelemesi sonucunda penaltı ile cezalandırıldı. Bayo, 65'te penaltıyı dışarı attı. 69'da sarı kırmızılıların golü geldi; Chernı'nin soldan kullandığı kornere Janderson'ın altı pastan kafası skoru 1-0'a getirdi.

75'teki Olaiton-Efkan değişikliği sonrasında Göz Göz 76'da ikinci gole çok yaklaştı; Juan yakaladığı geri pasla kaleciyle bir anda karşı karşıya kalsa da vuruşu yakın direk dibinden dışarı çıktı. Juan'ın kontratakta bulduğu pozisyonda attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı ki, çok çok ince ve tartışmalı bir ofsayt yorumuydu. 81'de Göz Göz ikinci gole bu kez günün iyilerinden Dennis ile yaklaştı; bu oyuncunun karşı karşıya şutunu kaleci Zafer çıkardı. Ardından ev sahibi ekibin gollük pozisyonları vardı; 82'de Bayo'nun gollük şutunu Lis aldı. 86'da Cameron'un şutu az farkla dışarı çıktı. 88'de Miroshi sarı kart gören oyuncu oldu. Son dakikalarda ve 5 dakikalık uzatmada Stoliov yaptığı değişikliklerle skoru korumaya yöneldi. 88'de Miroshi ve Juan çıktı, Furkan ve Godoi girdi.

89 ve 90+2'de Gaziantepspor beraberliği yakalayabilirdi; ilkini Lis aldı, ikincisinde penaltı noktası üzerinden şut inanılmaz şekilde dışarı çıkarken Göztepe şanslıydı.

90+3'te Stoliov Janderson ve Chernı'yi dışarı alıp Ogün ve Sabra'yı içeri attı.

GÖZ GÖZ ÜÇ PUANI HAK ETTİ

Göztepe, son düdükle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Göz Göz ligin güçlü ekiplerinden biri olan Gaziantepspor'dan 3 puanı almayı bildi. Stoliov'un Olaiton ile başlaması yerindeydi. Sarı kırmızılılar ikinci yarının büyük bölümünde daha etkindi ve kendi oyununa yaklaştı ve nitekim hak ettiği golü de buldu. Ancak final pasları ve son vuruş sıkıntısı yine devam etti. Haftaya Samsunspor maçında Janderson'ın yokluğunda bu sıkıntı daha çok hissedilebilir. Umarım yönetim özellikle forvet ve diğer takviye gereken bölgelere arada takviye yapacaktır Avrupa iddiası için.

HEDEF İÇİN SON MAÇTAN SONRA TOP YÖNETİMDE

Göztepe taraftarı takımını Gaziantepspor deplasmanında da yalnız bırakmadı. Maçın hakemi Cihan Aydın’in Göztepe'ye nedense şaşı baktığını bir kez daha gördük! Sarı kırmızılılar 29 puana ulaşarak dördüncü sıradaki yerini korudu. Stoliov'un ilk yarı sonuna kadar maksimum puan hedefini tutturmak için Samsunspor maçına takımı iyi hazırlayacağını düşünüyorum. Sonrasında top yönetimde olacak.