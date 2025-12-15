SGK uzmanından kritik uyarı: Bunu yapmayanların emekli aylığı kesilecek! Son 15 gün...

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılının sonuna yaklaşılırken emeklilik planı yapan milyonlarca sigortalı için kritik uyarılarda bulundu. Erdursun, emeklilikte yalnızca yaş ve prim gününün değil, hangi yılda emekli olunacağının da aylık gelir, kıdem tazminatı ve borçlanma maliyetleri açısından belirleyici olduğunu vurgulayarak, 2025–2026 geçişinin önemli bir finansal eşik olduğunu söyledi.

EYT KAPSAMINDA OLANLAR İÇİN ŞARTLAR

Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanların EYT kapsamında yer aldığını ve bu kişiler için yaş şartı bulunmadığını hatırlattı. EYT’lilerin, ilk işe giriş tarihlerine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim gününü tamamladıklarında emekli olabildiğini belirten Erdursun, “Prim günü hesabında esas alınan tarih, kişinin ilk sigortalı olduğu gündür” dedi.

EYT DIŞINDA KALANLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI AĞIRLAŞIYOR

EYT kapsamı dışında kalanlar için şartların daha ağır olduğuna dikkat çeken Erdursun, 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşında emekli olabildiğini ifade etti. Bu grupta SSK’lılar için 7 bin gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olanlar için ise 9 bin gün prim şartı aranıyor.

BORÇLANMADA 2026 KRİTİK EŞİK

Borçlanma yoluyla prim günü tamamlamayı planlayanlar için 2026 yılının çok kritik olduğunu belirten Erdursun, borçlanma maliyetlerinde ciddi artış yaşanacağını söyledi. Erdursun, “Borçlanmalarda ödeme tarihi değil, SGK’ye yapılan müracaat tarihi esas alınır” uyarısında bulundu.

Erdursun’un dikkat çektiği borçlanma türleri şunlar oldu:

Askerlik borçlanması

Doğum borçlanması

Yurtdışı borçlanması

Bağ-Kur ihyası

2026 itibarıyla doğum borçlanmasında oran yüzde 32 olarak kalırken, askerlik ve yurtdışı borçlanmalarında oranın yüzde 45’e çıkacağı, ayrıca asgari ücret artışının da bu tutarları yükselteceği belirtildi.

2026’YA KALAN EMEKLİLİKTE AYLIK DÜŞÜŞÜ

Özgür Erdursun, emeklilik başvurusunu 2026 yılına bırakanlar için emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 2 oranında kalıcı düşüş yaşanacağını söyledi. Bu düşüşün geçici olmadığını vurgulayan Erdursun, bunun emeklilik süresi boyunca devam edecek bir gelir kaybı anlamına geldiğini ifade etti.

KIDEM TAZMİNATI HESABI DA ÖNEMLİ

Emeklilik kararının yalnızca aylık farkına göre verilmemesi gerektiğini belirten Erdursun, kıdem tazminatının da mutlaka hesaba katılması gerektiğini söyledi. Mevcut durumda kıdem tazminatı tavanının 53 bin 919 TL olduğunu hatırlatan Erdursun, 2026’da bu rakamın yaklaşık 64 bin TL seviyesine çıkmasının beklendiğini aktardı.

Erdursun, özellikle EYT kapsamında olup prim günü eksiği bulunanlar ile borçlanma veya Bağ-Kur ihyası yapmayı düşünenlerin 31 Aralık 2025 tarihini kritik bir son tarih olarak görmesi gerektiğini belirterek, emeklilikte doğru kararın ancak detaylı bir hesaplama ile verilebileceğini ifade etti.