Gülşah Durbay’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Kolon kanseri tedavisi kapsamında uygulanan ilaç değişimi sırasında kan değerlerinde yaşanan düşüş nedeniyle kontrol amaçlı olarak yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın tedavisi Manisa Şehir Hastanesi’nde sürüyor. Kan değerlerini yakın takip amaçlı olarak yoğun bakım ünitesinde bilinci açık şekilde devam ettiği bildirilirken, Durbay’ın genel durumu stabil olduğu ve doktorlarının değerlendirilmelerine göre tedavisine devam edileceği aktarıldı.

Öte yandan hastane çalışanları yoğun bakım ünitesinin kapısına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk’tan “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” alıntısının olduğu yazı asması dikkat çekti. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli aslan yazının fotoğrafını “Manisa Şehir Hastanesi’nin güzel yürekli hemşireleri Gülüm’ün camına motivasyon notu yapıştırmışlar” notunu yazarak paylaştı.