Harf Devrimi’nin 97. yıl dönümünde “Harflerin Çeşmesi” tanıtıldı

Çeşme Belediyesi’nin Çeşme Vizyon Ofisi’nin hazırladığı kent belleği çalışması “Harflerin Çeşmesi” Harf Devrimi’nin 97. yıl dönümünde çocuklar ve vatandaşların katılımıyla Çeştur Tekke Plajı’nda tanıtıldı. Etkinlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928’de gerçekleştirdiği Harf Devrimi’nin dil ve kültür mirasımızla olan bağı üzerinden Çeşme’nin değerleri anlatıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, çocuklarla dilimizin tarihsel gelişimi, Türk Dil Kurumu’nun önemi ve farklı dillerden Türkçeye geçen kelimeler üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Başkan Denizli, çocuklarla birlikte “Harflerin Çarkı” adlı interaktif oyunu oynayarak, harfler üzerinden Çeşme’nin yerel değerlerini ve kültürel mirasını konuştukları eğlenceli dakikalar yaşadı.

Program boyunca çocuklar “Çeşme” kelimesiyle özdeşleşen değerleri keşfederken, dilin kültürün taşıyıcısı olduğuna dair farkındalık kazandılar.

“ATATÜRK’ÜN BİZE ÖĞRETTİĞİ GİBİ..”

Etkinliğin sonunda değerlendirmede bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Harflerin Çeşmesi”nin, kentin kültürel hafızasından süzülen hikâyesini geleceğe aktarmak için atılmış küçük ama anlamlı bir adım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Atatürk’ün bize öğrettiği gibi, yenilik daima aklın ve bilginin rehberliğinde başlar. Biz de bu inançla, Çeşme’nin hikâyesini harflerle, kelimelerle, fikirlerle yeniden inşa ediyoruz.”

Çeşme Belediyesi, “Harflerin Çeşmesi” projesiyle dilin kent kültüründeki birleştirici gücünden yararlanarak kentin kültürel hafızasını yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.